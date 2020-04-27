Переваги конструктора для розвитку дітей

Батьки цікавляться, чи є користь від того, що їхні діти намагаються поєднати окремі елементи в єдине ціле.

За складністю серед усіх існуючих типів він найпростіший - звичайна планка з виступами. Це тільки згодом в Лего почали додавати спеціальні складні деталі для створення унікальних фігур. Навряд чи конструктори самі очікували такого приголомшливого успіху своєї роботи. Але багато батьків цікавляться, чи є користь від того, що їхні діти намагаються поєднати окремі елементи в єдине ціле?

Причини досліджень конструктора

Вивченням цього питання на науковому рівні зайнялися досить давно, причин інтересу дві:

Прагнення збільшити продажі своїх товарів. Кожна компанія використовує всі можливості для підвищення прибутку, реклама - дуже дієвий метод. А якщо вона обґрунтовується висновками поважних науковців, то позитивний результат гарантований.

Велика популярність конструктора, використання його в дитячих садах вимагало наукового обгрунтування. Вчені працювали над з'ясуванням фактичного впливу гри з конструктором тривалий період часу. Після досліджень вони підготували комплексний звіт не тільки з висновками, а й з рекомендаціями для виробників.

Результати досліджень

Те, що Лего позитивно впливає на розвиток моторики, не стало несподіванкою: абсолютно всі конструктори покращують розвиток дитини. Малюки вчаться правильно з'єднувати деталі, а це вимагає точного контролю дій.

Приємною несподіванкою стало значне прискорення навчання мови, і причина - не тільки в зв'язку з моторикою. Гра з конструктором ставить багато питань перед дитиною, за консультацією він повинен звертатися до дорослих або своїм одноліткам. Як наслідок, конструктор стимулює спілкування, а воно неможливе без мовних контактів.

Ще одне дуже важливе вплив - розвиток структурно-логічного мислення. Справа в тому, що більшість дитячих конструкторів має лише один правильний варіант збірки. Дитині треба знайти його, в подальшому від цього вузла вже нічого не залежить. Ситуація з Лего кардинально інша: існує кілька варіантів правильного складання, але їх можна використовувати до певного моменту. Під час ігор дитина повинна пам'ятати вже спробувати способи і вміти логічно зіставити залежність подальших дій.

реакція виробника

З результатами досліджень медики ознайомили менеджерів компанії, їм були дані конкретні рекомендації - з'явилися нові набори конструкторів:

До 3-х років. Деталі великі, з'єднання полегшене, виключена ймовірність отримання травми або проковтування.

3-7 років. Розміри зменшуються, але кількість деталей в одному наборі збільшується. Розширюються варіанти збірки.

Більше 7 років. Складні конструктори, для складання однієї моделі потрібно кілька днів. Значно збільшена складність.

Тісна співпраця медицини та виробників завжди в підсумку має позитивний результат. Лего - яскравий тому приклад.