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МОЗ повідомило за яких умов влітку відкриють дитячі садки

МОЗ повідомило за яких умов влітку відкриють дитячі садки
19:31 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: Unsplash

Заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, за яких умов можливе поновлення роботи дитсадків в Україні.

Міністерство охорони здоров’я наголошує, що ситуація з епідемією має поліпшитися, щоб відкрилися дошкільні дитячі заклади. Також у відомстві спостерігають за тим, як сезонність вплине на хід епідемії.

У Києві зафіксували ще 34 випадки COVID-19, серед них є медики

"Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадках (нововиявлених хворих на Covid-19 щодня – ред.) і маска стане з нами невіднятним другом до кінця цього року", - повідомив Ляшко.

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Карантин, Родина, Діти, Батьки, Дитсадки.
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