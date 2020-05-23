5 способів привчити дитину їсти здорову їжу

Всі батьки знають, що народити і виховати дитину — ніщо в порівнянні з завданням нормально її нагодувати.

Діти ласі до junk food і солодощів. Складно пояснити їм, чому потрібно їсти вівсянку, свіжі овочі та фрукти, а не піцу, гамбургери і морозиво. І чому потрібно пити звичайну воду, а не солодку газовану воду.

Психологи попереджають, що занадто сильно тиснути на дитину і створювати стресові ситуації навколо здорового харчування не варто. Батьки, що кричать на дітей («їж кашу, бовдур!») і вигадують витончені покарання за порушення режиму харчування, сильно ризикують.

Дитина цілком може почати їсти брокколі кілограмами, але потім вмикається гіперкомпенсація і в підлітковому віці вона може стати чемпіоном міста з поїдання заварних тістечок.

Психологи рекомендують використовувати більш тонкі прийоми для того, щоб з малих років привчити дитину до здорової їжі.

Не спокушайте

Якщо ви не хочете, щоб дитина їла junk food, не давайте їй спокуси, каже Агата Ачінду, засновник фонду Органічного дитячого харчування.

Практично в будь-якій готовій їжі та в багатьох напоях у сучасних супермаркетах міститься цукор.

Не приносьте таку їжу і такі напої додому, і вам не доведеться забороняти дитині їх вживати, каже Ачінду.

Ця тактика ефективніша, ніж заборони. Якщо в холодильнику немає шкідливої їжі, то вам і не доведеться забороняти дитині її їсти.

Таким чином, навіть якщо ви не можете контролювати, що їсть дитина за межами дому (в школі, на прогулянці і т. д.), ви все ж виключите шкідливу їжу хоча б частково. А заразом і вбережете психіку дитини, знизивши кількість потенційно конфліктних ситуацій.

Додайте інтригу

Зробіть так, щоб їжа була цікавою для дитини, рекомендують психологи. Оточіть здорові продукти харчування якимсь романтичним ореолом. І дитина сама захоче їх спробувати.

За словами американського психолога Лорі Дей, вона навчила свою дочку любити горох, створивши маленьку гру, в ході якої дівчинка повинна була перебирати горошини, сортувати їх за розміром і гратися з ними перш, ніж віддати мамі, щоб та їх приготувала.

«Розкажіть дитині, що Майкл Джордан став таким великим, тому що їв багато гороху, — каже американський дієтолог Джулі Бернс. — Ось побачите, дитина відреагує на це і почне їсти горох».

«Зробіть їжу цікавою для дитини, адже діти від природи допитливі», — констатує Дей.

Дайте вибір

Не варто змушувати дитину їсти те, що їй не подобається. Це глухий кут, кажуть психологи.

Дитина хоче солодкого, а її змушують їсти несмачні пластівці. Це прямий шлях до згаданої вище «компенсації», коли дитина потай від вас буде набивати животик шоколадками.

Необхідно завжди надавати дитині вибір, навіть якщо він заздалегідь обмежений вами. Нехай дитина обирає між кількома видами, попередньо відібраної вами їжі. Так у неї не сформується відчуття, що її змушують їсти щось конкретне.

«Потрібно, щоб діти самі обирали, що вони їдять, — говорить Ава Парнасу, американський дитячий психолог, — Не дайте їм приводу для харчового бунту».

Не змушуйте доїдати

Пам’ятаєте, як бабуся казала вам в дитинстві: «Не встанеш з-за столу, поки не доїси»?

Так от, вона була не права.

Сучасні дитячі психологи рекомендують насипати дитині більше їжі, ніж вона має їсти. І спокійно ставитися до того, що вона не доїла, підкреслює дієтолог Пем Мур.

Головне, зробити так, щоб у дитини не було можливості, через півгодини підійти до холодильника і «догнатися» шоколадкою. Якщо дитина не хоче доїдати свою вечерю, не потрібно змушувати її, потрібно просто пояснити, що наступного разу вона поїсть тільки за сніданком.

Якщо ви все зробите правильно, то дитина звикне їсти за столом і не бігати за «перекусами».

Додайте креативу

Діти наївні та легковірні. І часом зовсім не гріх цим скористатися. З благими намірами, звичайно.

Американська фуд-блогер Дженніфер Роуз наводить як приклад своїх дітей, яких їй вдалося майже повністю перевести на здорове харчування завдяки творчим кулінарним ідеям.

Не варто змушувати дітей відмовлятися від улюбленої випічки, потрібно просто заміщати шкідливі інгредієнти корисними. Наприклад, можна відмовитися від соняшникової олії на користь оливкової. Замість цукру додавати у випічку ягоди.

Якщо діти люблять хліб, потрібно купувати їм свіжий цільнозерновий, а не звичайний магазинний. Якщо діти люблять соки, потрібно робити їм фреші, а не купувати сік у пакетах з високим вмістом цукру. До йогурту або каші можна додавати свіжі фрукти, а не магазинне варення.

При цьому, нові страви варто вводити не радикально, а поступово, відзначає дієтолог Джулі Бернс. Дайте можливість дитині скуштувати страву, звикнути до неї.

А ще краще, залучайте дітей у процес приготування їжі. Нехай вони допомагають мити овочі для салату, розмішувати тісто, чистити фрукти. Це зробить їжу ближчою для них, говорить Бернс.