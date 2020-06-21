Вчені схвалюють використання дітьми гаджетів

Наскільки безпечне зависання наших дітей в телефонах, і яку з цього можна отримати користь, розповів лікар-психолог з Університету Північної Кароліни Майклін Дженсен, інформує Ukr.Media.

Проведене Дженсен та її колегами з університету масштабне опитування, в якому взяло участь близько 2 000 підлітків показало, що всупереч сформованій думці, що гаджети здатні викликати симптоми тривожності, а так само можуть стати причиною розвитку депресії — насправді не так. Використання гаджетів підлітками знижує відчуття неспокою, зменшуючи тим самим ймовірність розвитку депресії.

Учасники дослідження повинні були тричі в день записувати дані про своє самопочуття, а так само фіксувати кількість часу, проведеного протягом дня з гаджетами. "Отримані дані нас дуже здивували. Виявляється багато хто з підлітків вказали на факт зниження симптомів тривожності, і поліпшення настрою", — розповіла Майклін Дженсен.

Повторне опитування, проведене психологами через рік серед цієї групи підлітків, так само не виявило ніякого зв'язку між систематичним зависанням в гаджетах і розвитком психічних розладів. Всупереч усім побоюванням, було виявлено, що діти, які беруть участь в листуванні, мають менше шансів розвитку депресивного стану. Так само відмінне психологічне здоров'я було встановлено серед підлітків, які створюють свій контент. Дослідження не виявило зв'язку між використанням гаджетів і погіршенням зору (розвитку короткозорості). Швидше за все цей міф підтримується тими, кому довелося зіткнутися з телевізорами 80-х років, які мали шкідливі кінескопи.

Попри позитивні результати дослідження, психологи не рекомендують замінювати активний відпочинок на пасивне проведення часу зі смартфоном в руках.