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Поради, як підготувати дитину до школи

Поради, як підготувати дитину до школи
21:51 Чт, 25 Червень 2020 Телеграф nv.ua unsplash.com
Почніть складати план засвоєння нових навиків, які полегшать адаптацію дитини у&nbsp;вересні

"Моя дитина йде в перший клас, і я хочу зробити її літо корисним. Порадьте, що саме нам організувати". Це популярний на початку літа запит до дитячого психолога від батьків майбутніх «першачків».

Пропоную три кроки для визначення плану дій.

Порівняйте звичайний будній день дитини за останній рік і уявний день в школі. Випишіть усі відмінності. Наприклад:

Садок

Школа

Щоб якісно заповнити табличку, потрібно добре уявляти, чим буде наповнений шкільний день дитини. Батьківські збори перед 1 вересня тут не допоможуть. То ж розпитайте вже зараз адміністрацію школи або вчителя, якої міри самостійності очікують від дитини — в навчанні, прийомі їжі, гігієнічних справах, під час прогулянки тощо; до кого дитина має звертатись по допомогу; що зазвичай вже вміють «першачки».

Додайте колонку із навиком, якого не вистачає для нової реальності.

Бажаний навик, якого бракує

Цю колонку важливо заповнювати саме другим кроком. Так, це іноді вимагає більше часу, ніж перший крок.

"?" означає, що ви не маєте швидкої відповіді. Про це треба подумати день-два, порадитись із сім'єю або спитати у спеціаліста, якому ви довіряєте.

Почніть складати план засвоєння нових навиків, які полегшать адаптацію дитини у вересні, спираючись на інформацію з третьої колонки.

Наприклад:

1. Пошукати денний міський табір.

2. Декілька разів піти на комплексний обід з метою наїстись, обравши з того, що є.

3. Поцікавитись, яке меню в школі, і ввести типові шкільні страви в домашнє меню.

4. Обговорити з чоловіком/жінкою, як ви будете вчиняти із відвідуванням школи. Чи будете дозволяти дитині залишатись іноді вдома? Якщо так, то за яких умов? Якщо ні, то до цієї думки дитина має звикнути ще до школи.

5. Розіграти з іграшками різні «туалетні» випадки.

6. Розповідати про те, які дорослі в школі можуть допомогти, якщо їх попросити (будь-яке прохання).

7. Бавитись в школу, відтворюючи розклад дня.

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8. Тренуватись без нагадування пити водичку після кожної активності — побавились у гру, були на прогулянці, почитали книжку тощо.

Перевірте, чи до плану увійшли ще деякі важливі аспекти. Для цього дайте відповідь на запитання:

— Чи може дитина назвати своє ім'я, прізвище, ім'я та прізвища батьків, номера телефонів батьків?

— Чи знає дитина адресу проживання?

— Чи може дитина сказати, що їй не подобається як і що їй говорять чи які дії щодо неї чинять? Якщо в силу особливостей характеру не може, тоді чи знає вона альтернативний спосіб себе захистити (до того, як пожаліється батькам вдома)?

— Чи більшість навчальних навиків дитини співпадає з тими, що будуть у її однокласників? Звісно, в школі всього навчиться. Але дитина в першому класі нерідко порівнює свої можливості чи досягнення з можливостями однолітків, і якщо для неї важливо бути першою чи з кращих, негативні результати порівняння суттєво впливають на самооцінку і самовідчуття.

— Чи вміє дитина забавити себе сама на прогулянці? Звісно, в школі прогулянки відбуваються із класом. Але не завжди дитині буде подобатись гра, в яку зараз грають її друзі. Добре мати досвід самостійної гри. Також добре знати декілька вуличних ігор, щоб, в свою чергу, пропонувати однокласникам.

— Чи знає дитина, що в школі існують правила і які?

— Чи сприймає дитина школу як природній етап дорослішання чи прагне залишитись в садку або вдома?

Наостанок хочу нагадати, що до школи адаптується не тільки дитина, а і батьки. Чому б не скласти подібну табличку для себе? І обов’язково додайте в план «прогулянки за містом» і «вітаміни з грядки щодня». Доброго усім літа!

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Школа, Діти, Навчання.

Автор:

Телеграф
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