Велика кількість іграшок шкодить дітям

Вчені довели, що чим менше іграшок у дитини, тим вона більш товариська і розвинена, інформує Ukr.Media.

Дитина завжди вимагає уваги від своїх батьків, однак не варто просто дарувати багато іграшок, тому краще проводити якомога більше часу разом.

Психологи практично завжди стежать за розвитком та досягненнями дітей, які живуть у різних сферах. У зв'язку з цим було проведено дослідження, де брали участь діти, а так само підготовлено дві кімнати, які відрізнялися кількістю іграшок. У першій кімнаті було мало іграшок, проте діти змогли грати тривалий час і мали можливість фантазувати, і знаходити контакт між собою. Однак у другій кімнаті було достатньо іграшок, які спочатку викликали масу позитивних емоцій, однак не на довгий час, бо виникало почуття гніву і агресії. Саме цей експеримент доводить, що чим менше іграшок, тим краще для розвитку дитини.

Маленьким дітям вдається концентрувати увагу всього на 5 предметах, якщо їх потрапляє в поле зору більше, то відбувається перенапруження нервової системи, що негативно на неї впливає.

Якщо дитина має мало іграшок, то вона краще розуміє ціну свого вибору, проте це дуже хороший привід побудувати свою власну особистість. Крім того, є ймовірність навчитися добре аналізувати і правильно приймати рішення, і цінувати свої досягнення.

У випадку, коли дитина має багато іграшок, то їх необхідно прибрати, а залишити не більше 7 штук, через час, змінюючи їх. Коли дитина просить нову іграшку, то слід сказати про те, що бажаний подарунок вона одержить на найближче свято. Саме це дозволить принести велику радість від подарунку.