Скачать
Неділя, 05.07.2020
Шмигаль на Донеччині відкрив меморіальну стелу та нагородив військових
Шмигаль на Донеччині відкрив меморіальну стелу та нагородив військових
Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"
Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"
Українські футболісти і тренери отримали довічну дискваліфікацію у Вірменії за договірні матчі
Українські футболісти і тренери отримали довічну дискваліфікацію у Вірменії за договірні матчі
TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак
TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак

Велика кількість іграшок шкодить дітям

Велика кількість іграшок шкодить дітям
Оновлено 20:06 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Вчені довели, що чим менше іграшок у дитини, тим вона більш товариська і розвинена, інформує Ukr.Media.

Дитина завжди вимагає уваги від своїх батьків, однак не варто просто дарувати багато іграшок, тому краще проводити якомога більше часу разом.

Психологи практично завжди стежать за розвитком та досягненнями дітей, які живуть у різних сферах. У зв'язку з цим було проведено дослідження, де брали участь діти, а так само підготовлено дві кімнати, які відрізнялися кількістю іграшок. У першій кімнаті було мало іграшок, проте діти змогли грати тривалий час і мали можливість фантазувати, і знаходити контакт між собою. Однак у другій кімнаті було достатньо іграшок, які спочатку викликали масу позитивних емоцій, однак не на довгий час, бо виникало почуття гніву і агресії. Саме цей експеримент доводить, що чим менше іграшок, тим краще для розвитку дитини.

Маленьким дітям вдається концентрувати увагу всього на 5 предметах, якщо їх потрапляє в поле зору більше, то відбувається перенапруження нервової системи, що негативно на неї впливає.

Батьки не повинні перетворюватися на вчителів під час дистанційного навчання

Якщо дитина має мало іграшок, то вона краще розуміє ціну свого вибору, проте це дуже хороший привід побудувати свою власну особистість. Крім того, є ймовірність навчитися добре аналізувати і правильно приймати рішення, і цінувати свої досягнення.

У випадку, коли дитина має багато іграшок, то їх необхідно прибрати, а залишити не більше 7 штук, через час, змінюючи їх. Коли дитина просить нову іграшку, то слід сказати про те, що бажаний подарунок вона одержить на найближче свято. Саме це дозволить принести велику радість від подарунку.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Психология, Діти, Батьки.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Стильні образи plus size на кожен день
02 Живи із гумором: добірка найсмішніших анекдотів для ранкового настрою
03 The Weeknd і Doja Cat представили кліп на трек "In your eyes" (Відео)
04 В мережі показали новий трейлер серіалу "Найнебезпечніша здобич" (Відео)
05 TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Німеччині мотоциклісти протестують проти заборони їзди по неділях і на свята
У Німеччині мотоциклісти протестують проти заборони їзди по неділях і на свята
У Швейцарії тигриця розтерзала працівницю зоопарку
У Швейцарії тигриця розтерзала працівницю зоопарку
В Україні можливе підвищення рівнів води у річках через опади
В Україні можливе підвищення рівнів води у річках через опади
ВООЗ другий день поспіль фіксує понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу у світі
ВООЗ другий день поспіль фіксує понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу у світі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся