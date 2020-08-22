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Наслідки можуть бути жахливими: чим загрожують сварки перед дитиною

Наслідки можуть бути жахливими: чим загрожують сварки перед дитиною
Оновлено 09:59 Сьогодні Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Дорослі з'ясовують стосунки і не усвідомлюють, які зерна в цей момент "потрапляють" у нестійку психіку малюка. Перед Вами 5 причин, чому батькам не варто сваритися перед дитиною.

Діти сварки добре запам'ятовують, і поступово лайка стає для них нормою. Дізнайтеся, чому батькам ні в якому разі не можна сваритися перед дітьми.

Непередбачувана реакція

Якщо чадо бачить часті сварки між мамою і татом, в будь-якому випадку буде якось реагувати. Як? Невідомо. Може, сховається в кут. Може, буде голосно плакати, перестане говорити, почне заїкатися від переляку. Або у нього з'являться панічні атаки. Пам'ятайте: діти дуже ніжні, як квіточки, і будь-який подув у вигляді конфліктів може вирвати їх з благодатного грунту і занести в невідомому напрямку.

Почуття провини

Крім того, дитина вважатиме, що це він став причиною конфлікту між мамою і татом. Батькам варто пояснити, чому посварилися, якщо вже це побачив малюк. І навіть не має значення, скільки йому років. Знайдіть правильні фрази, які дитина зможе зрозуміти. Навіть якщо давно подумує про розлучення і плануєте розходитися, не потрібно брехати дітям або відкладати роз'яснення до їх повноліття.

Вибір між батьками

Дитина несвідомо буде приймати сторону мами або тата. Таким чином малюк стає мовчазним учасником конфлікту, в який його по дурості втягнули батьки. Вибравши одну сторону, дитина почне думати, що тато поганий, тому що ображає маму. Або що мама погана, тому що вічно незадоволена татом.

Проблеми в дорослому житті

Подорослішавши, дитина теж захоче конфліктувати зі своєю половинкою. Дівчинка буде вважати, наприклад, що всі чоловіки - невдячні, адже так говорила мама, а хлопчик запам'ятає татове правило "всі баби - стерви".

Хвороби через конфлікти дорослих

У дітей може з'явитися купа недуг - від нетримання сечі до проблем з промовою. І психолог буде потрібен не дитині, а дорослому.

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Батьки дають дитині зразок - якими бувають здорові відносини між партнерами. Звичайно, в сім'ї завжди будуть сварки та непорозуміння, але не потрібно влаштовувати "розбір польотів" на очах у маленької людини. Включайте мудрість, зрілість - і конструктивно вирішуйте конфлікти, коли чадо в саду або у бабусі. Зростайте дітей в здорових сім'ях.

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Все по темі:

Діти, Сім'я, Виховання, Батьки.

Автор:

Телеграф
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