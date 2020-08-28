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Чи варто придушувати гнів дитини - поради експерта

Чи варто придушувати гнів дитини - поради експерта
Оновлено 15:20 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Кожна людина відчуває гнів, в тому числі і діти. І це нормально.

Гнів - це одна з основних емоцій, яку час від часу відчуває кожна людина. І тут найголовніше, як люди реалізовують це почуття, пригнічують свій гнів або висловлюють. Особливо важливо це розуміти батькам, у яких діти також можуть злитися і проявляти свій гнів. Чи можна його пригнічувати і чим це загрожує, пояснила психолог Наталія Кочергіна.

"Важливий вплив на спосіб вираження гніву надає виховання і відповідно відношення до нього, особливо воно обумовлено нашою культурою:" Добре ніколи не злитися ". Для дітей це виглядає як подвійне послання", - пише на своїй сторінці в Instagram Наталя.

За її словами, діти відчувають хвилю гніву, витікаючу від дорослих або прямо, або опосередковано, у вигляді несхвалення. І паралельно, батьки створюють думку про неприйнятність прямого вираження гніву.

Психолог пояснює, що в самому ранньому віці діти вчаться придушувати це почуття, відчуваючи або сором в результаті люті своїх мам, або провину за власний гнів, почуття каяття, яке іноді їх захльостує.

"Дитина, яка росте в будинку, де вираження гніву просто не терплять і не дозволяють, вчиться не висловлювати гнів для того, щоб завоювати прихильність батьків. Блокуючи почуття і стримуючи енергію, дитина поступово стає енергетичним і емоційним калікою", - говорив Вільгельм Райх, засновник тілесно-орієнтованої психотерапії.

Якщо діти придушують гнів, то в зрілому віці емоційна енергія може проявлятися через протест, бунт, через сарказм або в будь-якій можливій непрямій формі.

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Також, гнів часто вказує на межі не пророблена травму, зазначає експерт. З дітьми, це можна ефективно опрацювати через спільну творчу роботу вдома з батьками (намалюй свій гнів, виліпити з пластиліну свій гнів - розкажи про нього).

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Психология, Діти, Батьки.

Автор:

Телеграф
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