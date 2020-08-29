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Спалахи агресії: який найнебезпечніший вік дитини

Спалахи агресії: який найнебезпечніший вік дитини
Оновлено 20:09 Сьогодні Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Психологи розповіли, що діти в 4 роки - найагресивніші.

Психологи з Університету Монреаля зробили дослідження, яке показало, що аж ніяк не підлітки, а діти в 4 роки - найагресивніші. На користь цього висновку говорять результати спостережень за більш ніж 2,2 тисячами дітей - хлопчиками та дівчатками віком від 18 місяців до 13 років, а також опитувань їх матерів і вчителів.

Вчені з'ясували, які етапи розвитку проходить дитяча агресія. Згідно з їхнім висновком, прояви фізичної агресії властиві, в основному, раннього етапу життя - в середньому і підлітковому віці такі явища не можна вважати типовими, вони проявляються швидше як аномалія.

"Фізична агресія у дітей з'являється в перші два роки життя і досягає піку між двома і чотирма роками. Найчастіше максимальні прояви агресії спостерігаються у віці 3,5-4 років, після чого починає стихати", - констатували наукові фахівці.

Проаналізувавши відомості, отримані в ході спостережень, вчені повідомили: тільки невелика кількість дітей відрізняється підвищеною схильністю до прояву фізичної агресії в середньому і підлітковому віці. Агресивність у підростаючих дітей експерти пов'язують з такими чинниками, як явища фізичного насильства в сім'ї, зловживання алкоголем і наркотиками, проблеми з соціальної комунікацією.

"Зростання агресії у дітей значною мірою був пов'язаний з утворенням батьків, рівнем сімейного доходу, наявністю депресії у батька або матері, кількістю братів і сестер на момент народження дитини, а також з антигромадською поведінкою батька в підліткові роки", - повідомили дослідники.

Цікаво, що найсильніші спалаху фізичної агресії у дітей у віці до 4 років, як встановили вчені, властиві дівчаткам.

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Все по темі:

Психология, Агресия, Діти, Батьки.

Автор:

Телеграф
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