Друга дитина в сім'ї: як не нашкодити старшому малюкові

Очікування другої дитини - щасливий час для всієї родини, однак не варто забувати про те, що для первістка поява сестри або брата може стати стресом.

Подібні зміни занадто істотні, щоб пройти непомітно для малюка, який звик бути для батьків єдиним. У цій ситуації важливо не допустити перекосів, розподіляючи між дітьми увагу і турботу.

Розмови про головне

Незалежно від віку дитини, з ним потрібно спокійно обговорювати всі зміни, які відбуваються в сім'ї.

Занурюватися в фізіологічні подробиці не варто, але ізолювати від процесу маминої вагітності малюка не можна. Перше обговорення буде доречно тоді, коли існування майбутнього братика чи сестри можна наочно продемонструвати: наприклад, дати відчути поштовхи в животі, показати, що маленька людина вже росте і скоро з'явиться на світ.

Корисним досвідом стане повернення в дитинство первістка, перегляд перших фотографій, розповіді про перші кроки і словах. Малюк може брати участь в підготовці до народження, облаштуванні дитячої кімнати. Після появи немовляти, між дітьми повинен встановитися контакт, тому не можна усувати старшу дитину.

Саме від батьків залежить, які стосунки складуться у дітей. Перш за все, варто уникати порівнянь. Незважаючи на близьку спорідненість, це унікальні особистості з індивідуальними рисами характеру. До того ж, всі діти розвиваються по-різному, а при невеликій різниці у віці може виникнути конкуренція. Кращий час для другого Вважається, що оптимальна різниця між дітьми становить три роки. Старша дитина вже більш самостійний і не потребує постійної уваги мами. У дітей-погодок теж є свої переваги - вони ростуть в тісній зв'язці, постійно спілкуючись один з одним, що формує особливу близькість в їх відносинах.

Якщо ж друга дитина з'являється, коли старшому близько двох років, він може відчувати себе покинутим і кинутим. У цьому віці діти ще дуже залежні від батьківської опіки, завжди прагнуть до суспільства мами і претендують на повну і беззастережну любов. Після трьох років у малюків з'являються інші інтереси, коло спілкування в дитячому саду і в цілому більше прагнення до самостійності.

Усі новонароджені вимагають підвищеної уваги, та й самі батьки виявляють підвищену турботу про нового члена сім'ї. Але, не дивлячись на безліч турбот, обов'язково слід виділити час, присвячене тільки старшій дитині, щоб він відчув, що близькі його не забувають і люблять як і раніше. Це може бути якась традиція, яка стосується тільки його і батьків, без участі немовляти: наприклад, казка на ніч, перегляд відеофільмів або улюблених мультиків, прогулянка на вихідних.

Чим більше дітей у родині, тим більше у батьків можливостей створити по-справжньому міцні узи, навчити братів і сестер взаємовиручку, важливості сімейних цінностей. Головне, щоб кожна дитина відчувала свою важливість і незамінність.