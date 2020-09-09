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Самостійність - понад усе: як відучити дитину спати з батьками

Самостійність - понад усе: як відучити дитину спати з батьками
14:55 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Іноді мами і тата роблять помилку, дозволяючи дітям спати з ними в ліжку. Якщо ви дуже втомилися і малюк недавно народився, можливо, це виправдано. Але що робити, якщо дитина виросла, але як і раніше не хоче спати сам?

Тим, хто мріє відмовитися від спільного сну з дитиною, потрібно прислухатися до наступних рекомендацій.

1. Зізнайтеся собі, що роздільний сон батьків і дітей - це запорука здоров'я і гарного настрою для всієї родини. Адже дитина виросла і, напевно, займає не так мало місця в ліжку, тому про якісному сні можна забути, не кажучи вже про інтимну сторону взаємин між подружжям.

2. Візьміть волю в кулак і перейдіть від слів до дій. Дитина не зрозуміє, що потрібно спати окремо, поки ви цього не скажете. Адже йому і так добре: безпечно і тепло поруч з вами.

3. Багато батьків досить довго вважають свою дитину маленьким. Зрозумійте: діти повинні дорослішати і привчатися бути самостійними, інакше вам доведеться носити чадо на руках до старості.

4. Не розповідайте дитині страшилки про різних істот, які прийдуть за ним, якщо малюк не буде сам спати. Перелякані діти відчувають себе самотньо в своєму ліжку, вони бояться спати одні.

5. Знайдіть те, що буде мотивувати вашої дитини. Наприклад, можна придумати і розповісти історію про героя-моряка, який підкоряв моря і океани. А секрет його успіху полягав у тому, що він спав в окремому ліжку і навчився нічого не боятися.

6. Спробуйте разом з дитиною облаштувати місце для сну. Наприклад, виберіть ліжко, якщо її ще немає, іграшки, лампу-нічник, постільна білизна та інші предмети, які зроблять інтер'єр кімнати для малюка затишним. Ви й не помітите, як дитина захопиться створенням власного світу і більше не захоче спати в батьківському ліжку.

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