Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" розповіла, як робить масаж новонародженому сину

Для нормального розвитку дитини лікарі і психологи рекомендують мамам робити масаж. Не нехтує цією порадою і Анна Саліванчук. У своєму останньому пості актриса поділилася своїм методом проведення масажу малюка.
"Розім'яти ручки і ніжки, потягнути спинку. Здогадуюся що він це любить, хоч і крекче під час процедури" - написала Анна.
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Для нормального развития ребёнка врачи и психологи рекомендуют мамам делать массаж. ⠀ Я не исключения, тоже в него верю и делаю Никите. ⠀ Размять ручки и ножки, потянуть спинку. Догадываюсь что это любит, хоть и кряхтит во время процедуры ⠀ Несколько раз в день между кормлениями натощак (не менее чем через 1,5 часа после еды) выкладываю ребенка на животик. В такой позе он старается поднимать головку, напрягая при этом мышцы шеи, спинки и животика. ⠀ Поглаживаю спинку, подставляю ладошки под пятки, и малыш от них отталкивается. При этом он делает огромную работу - это как тренажерный зал взрослого! ⠀ После чего, переворачиваю кроху на спинку, поглаживаю животик по часовой стрелке, нежно сгибаю ножки в коленях и легко без усилий прижимаю их к животику. ⠀ При этом часто отходят газы. Что очень хорошо для кишечника. ⠀ Такая зарядка положительно влияют на общее развитие ребенка, укрепляют мышцы шеи, спинки, животика, стимулируют перистальтику кишечника. ⠀ В общем Никита как и все мужчины, любитель массажа
Отже, масаж для новонароджених за методом Саліванчук:
Кілька разів в день між годуваннями натщесерце (не менше ніж через 1,5 години після їжі) викладати дитину на животик. У такій позі він намагається піднімати голівку, напружуючи при цьому м'язи шиї, спинки і животика.
Потрібно погладжувати спинку і підставляти долоньки під п'яти, щоб малюк від них відштовхувався. Для нього - це як тренажерний зал дорослого.
Після, варто перевернути дитину на спинку, погладжуючи животик за годинниковою стрілкою. Ніжно згинаємо ніжки в колінах і легко без зусиль притискаємо їх до черевця. При цьому часто відходять гази. Що дуже добре для кишечника.
Анна відзначає, подібна зарядка позитивно впливає на загальний розвиток дитини, зміцнює м'язи шиї, спинки, животика, стимулює перистальтику кишечника.