Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" розповіла, як робить масаж новонародженому сину

Місяць тому українська актриса стала мамою вдруге. На своїй сторінці в Інстаграм вона часто ділиться різними порадами для своїх підписниць, а після народження малюка вона додала в свої пости і тему материнства.

Для нормального розвитку дитини лікарі і психологи рекомендують мамам робити масаж. Не нехтує цією порадою і Анна Саліванчук. У своєму останньому пості актриса поділилася своїм методом проведення масажу малюка.

"Розім'яти ручки і ніжки, потягнути спинку. Здогадуюся що він це любить, хоч і крекче під час процедури" - написала Анна.

Отже, масаж для новонароджених за методом Саліванчук:

Кілька разів в день між годуваннями натщесерце (не менше ніж через 1,5 години після їжі) викладати дитину на животик. У такій позі він намагається піднімати голівку, напружуючи при цьому м'язи шиї, спинки і животика.

Потрібно погладжувати спинку і підставляти долоньки під п'яти, щоб малюк від них відштовхувався. Для нього - це як тренажерний зал дорослого.

Після, варто перевернути дитину на спинку, погладжуючи животик за годинниковою стрілкою. Ніжно згинаємо ніжки в колінах і легко без зусиль притискаємо їх до черевця. При цьому часто відходять гази. Що дуже добре для кишечника.

Анна відзначає, подібна зарядка позитивно впливає на загальний розвиток дитини, зміцнює м'язи шиї, спинки, животика, стимулює перистальтику кишечника.