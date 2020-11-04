Абсолютна маячня: доктор Комаровський про правила профілактики коронавірусу в школах

Відомий київський лікар і телеведучий Євген Комаровський активно відповідає на питання своїх підписників на своїх сторінках в соціальних мережах і на офіційному сайті.

Так, як пандемія коронавірусу в самому розпалі, підписників лікаря в основному цікавить тема лікування і профілактики Covid-19. А особливо профілактика вірусу цікавить матусь. Ніхто не хоче, щоб його здорова дитина принеслі зі школи, які працюють в звичайному режимі, вірус.

На своїй сторінці в Інстраграм Комаровський відповів на запитання однієї з його підписниць, яку явно турбує не її одну: «Як я не можу бути впевнена, що всередині (в школі) дотримуються всі правила профілактики - батьків же всередину не пускають».

«Те, що в наших школах називається« заходами », це, в більшості випадків, з епідеміологічної точки зору, - абсолютна маячня», - вважає експерт.

Діти в масках на прогулянках, закриті класи, які опромінюють ультрафіолетом - це не найкращий приклад профілактики. Вчителі забувають, що в класі, перш за все, потрібно організувати протяг, контролювати температуру і вологість повітря. Адже діти в масках поки на них дивляться, а потім знімають їх, щоб хоч трохи подихати.

«А ви самі спробуйте подихати в масці в кімнаті, де температура +26 і вологість повітря 20%!» - обурюється Комаровський.

Доктор порадив вчителям і батькам запам'ятати простий лайфхак, який допоможе визначити, чи хвора дитина на коронавірус або це просто застуда. Тест «чим це пахне?» набагато ефективніше, ніж будь-яка термометрія.