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Абсолютна маячня: доктор Комаровський про правила профілактики коронавірусу в школах

Абсолютна маячня: доктор Комаровський про правила профілактики коронавірусу в школах
12:07 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

Відомий київський лікар і телеведучий Євген Комаровський активно відповідає на питання своїх підписників на своїх сторінках в соціальних мережах і на офіційному сайті.

Так, як пандемія коронавірусу в самому розпалі, підписників лікаря в основному цікавить тема лікування і профілактики Covid-19. А особливо профілактика вірусу цікавить матусь. Ніхто не хоче, щоб його здорова дитина принеслі зі школи, які працюють в звичайному режимі, вірус.

 
 
 
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Вопрос:⁣ У меня дети учатся в школе, ходят на занятия. Но я не могу быть уверена, что внутри соблюдаются все правила профилактики — родителей внутрь не пускают, учителя выводят детей после занятий на улицу. Стоит ли переживать?⁣ ⠀⁣ Ответ:⁣ То, что в наших школах называется «мерами предосторожности», это, в большинстве случаев, с эпидемиологической точки зрения, — абсолютный бред. Дети в масках на прогулках, закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом, малыши, которые моют руки с утра до ночи…⁣ ⠀⁣ Люди не могут додуматься, что в классе прежде всего нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха. Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках… Они в масках, пока на них камера смотрит, а потом снимают, чтобы хоть чуть-чуть подышать. А вы сами попробуйте подышать в маске в комнате, где температура ＋26 и влажность воздуха 20%!⁣ ⠀⁣ Ведь много ума и средств не надо, чтобы снизить там температуру — проветрить. Но если не дай Бог, открыли окно, а потом у Васи — сопли, прибежит его особо умная разъяренная мать с криком: «Что же вы довели моего несчастного ребенка и заразили его с вашим сквозняком коронавирусом!»⁣ ⠀⁣ А теперь лайфхак для учителей и родителей. Итак, запоминаем: потеря обоняния и ощущения вкуса при отсутствии насморка — это очень типично для коронавируса. Один из самых крутых симптомов. Потому что при гриппе люди тоже запахи часто не ощущают, но из-за того, что заложенный нос и куча соплей, отек слизистой, клеток, чувствительных к запахам. А при коронавирусе — насморка на копейку, а обоняния нет. Именно поэтому тест «чем это пахнет?» намного эффективнее, чем любая термометрия, потому что при легкой форме температура очень редко бывает. Если вы — учитель в школе, возьмите тряпочку, потрите ее чесноком и спрашивайте, чем это пахнет, у каждого с температурой выше нормы. Слышит запах — слава Богу, можно учиться. Не слышит — давай домой срочно. Этот тест на наличие обоняния намного достовернее, чем тест на температуру. Аналогично можно тестировать и всех домашних.⁣ ⠀⁣ #докторкомаровский #вопросответ #коронавирус #школа

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

На своїй сторінці в Інстраграм Комаровський відповів на запитання однієї з його підписниць, яку явно турбує не її одну: «Як я не можу бути впевнена, що всередині (в школі) дотримуються всі правила профілактики - батьків же всередину не пускають».

«Те, що в наших школах називається« заходами », це, в більшості випадків, з епідеміологічної точки зору, - абсолютна маячня», - вважає експерт.

Діти в масках на прогулянках, закриті класи, які опромінюють ультрафіолетом - це не найкращий приклад профілактики. Вчителі забувають, що в класі, перш за все, потрібно організувати протяг, контролювати температуру і вологість повітря. Адже діти в масках поки на них дивляться, а потім знімають їх, щоб хоч трохи подихати.

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«А ви самі спробуйте подихати в масці в кімнаті, де температура +26 і вологість повітря 20%!» - обурюється Комаровський.

Доктор порадив вчителям і батькам запам'ятати простий лайфхак, який допоможе визначити, чи хвора дитина на коронавірус або це просто застуда. Тест «чим це пахне?» набагато ефективніше, ніж будь-яка термометрія.

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Школа, Коронавірус, Лікар Комаровський.

Автор:

Телеграф
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