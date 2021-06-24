Як отримати "бебі-бокс" або компенсацію за нього: покрокова інструкція

З 1 вересня 2018 року в Україні діє програма підтримки народжуваності у вигляді видачі батькам на кожну дитину одноразової натуральної допомоги, так званого "пакета малюка" або бебі-боксу.

"Телеграф" розповідає, що потрібно для його отримання, які зміни відбулися в цій програмі та будуть введені з 1 липня.

Своєю Постановою №512 від 20 червня 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв порядок видачі одноразової натуральної допомоги з 35 найменувань товарів, необхідних для дітей в перші місяці їх життя на суму в 5000 гривень. Всі вони, за задумом чиновників, вручалися б батькам коштом держбюджету прямо в пологовому будинку, що не вимагало від батьків ніяких додаткових звернень.

У разі ж, якщо "пакет малюка" не може бути вручений в пологовому будинку через його відсутність, батьки повинні були звернутися в управління соціального захисту за місцем проживання з письмовою заявою й отримати бебі-бокс з рук соціальних працівників. На це мало бути виділено не більше 30 календарних днів з моменту народження дитини.

У 2020 році через так тендера на закупівлю 248 тисяч бебі-боксів, що так і не відбувся, було прийнято Постанову Кабміну №744, яким замість відсутніх пакунків малюка можна було взяти грошову компенсацію в розмірі 5000 гривень.

В даному документі розписувалася процедура отримання грошової компенсації, що містила:

- подачу заяви до районного управління соціального захисту населення в електронному або письмовому вигляді з переліком необхідних документів:

при письмовій подачі - копію свідоцтва про народження дитини, копію посвідки на проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства), копію ІПН, документів, що засвідчують опіку (при необхідності), довідку з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги "пакет малюка".

при електронній подачі - все те ж саме, але тільки фотокопії;

- прийняття органом соціального захисту рішення про призначення грошової компенсації або відмову, на що дається не більше 5 робочих днів;

- перерахування грошової компенсації на спеціальний банківський рахунок, відкритий в Приватбанку виключно під отримання цієї компенсації.

Отримані таким чином кошти батьки дитини повинні витратити протягом одного року виключно на покупку дитячих товарів: підгузок, серветок, дитячого одягу і взуття, дитячого харчування, посуду, іграшок, текстилю для дітей, дитячих ходунків і колясок. Самі покупки можна зробити тільки в магазинах, які уклали договір з Міністерством соціальної політики на продаж дитячих товарів в рамках монетизації бебі-боксів і зі списком яких можна ознайомитися на сайті відомства.

Попри оголошений 26 квітня новий тендер на покупку бебі-боксів, очевидно, навіть у Мінсоцполітики України є серйозні сумніви в можливості забезпечення батьків натуральною допомогою.

Тому в тій же Постанові №744 з 1 липня 2021 року пропонується залишити отримання одноразової натуральної допомоги у вигляді "пакета малюка" на вибір батьків - чекати його отримання або ж отримати гроші - 3 мінімальних прожиткових мінімумів на дітей до 6 років або 6039 гривень.

Судячи з того, що станом на 11 червня на всю Україну нараховуються лише 1182 "пакети малюка", очевидно, багато батьків захочуть отримати саме гроші. Хоча, за підрахунками фахівців, при роздрібній закупівлі складові бебі-боксу обійдуться приблизно в 1,5 раза дорожче.