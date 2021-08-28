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Щепився від COVID-19 — отримав автомобіль: у Вінниці вирішили стимулювати вакцинацію лотереєю

Автор
Т. Гулеватая
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Щепився від COVID-19 — отримав автомобіль: у Вінниці вирішили стимулювати вакцинацію лотереєю Новина оновлена 28 серпня 2021, 14:01
Міськрада Вінниці. Фото: Голос України

Серед тих, хто вакцинувався розіграють цінні призи.

У Вінниці проведуть акцію під назвою "Вакцинуйся. Збережи життя" з розіграшем призів, головний з яких автомобіль.

Як повідомляє видання "Голос України", ініціатором виступив мер міста Сергій Моргунов, а рішення прийняли на виконкомі.

На засіданні виконкому міськради постановили, що серед тих, хто пройде повний курс імунізації, розіграють 50 телевізорів, велосипедів і головний приз — автомобіль Toyota Corolla.

Акція розпочнеться 1 вересня і триватиме до 31 грудня. Розіграші призів проведуть в три етапи 19 жовтня, 15 листопада і 17 грудня. Хто не бере участі у першому етапі, автоматично буде включений в списки наступного розіграшу.

Слід зазначити, що у Вінниці повний курс імунізації пройшли тільки 12 відсотків дорослого населення.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", в Україні другий день фіксують понад дві тисячі хворих на коронавірус. У той же час епідеміологи вважають, що основна можливість захистити населення України від нової хвилі Covid-19 — масова вакцинація.

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