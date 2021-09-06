Чи не кожну трагедію реально попередити, однак в даному випадку правоохоронці переконують маму дівчини, що "поки з донькою нічого не сталося" — у них немає приводу залучати переслідувача до відповідальності

В Україні часто відбуваються жорстокі злочини з неповнолітніми. А зараз небезпечна ситуація назріває в невеликому селі Степанівка Перша Запорізької області на узбережжі Азовського моря. Як розповіла "Телеграфу" Наталя — мама 11-класниці Валерії, її дочка тривалий час піддається дивним переслідуванням з боку 38-річного чоловіка, що проживає неподалік від їхнього будинку.

Хіба це не загроза: "Ходи — і стережись"?

Жінка надала "Телеграфу" аудіозаписи дзвінків односельця на мобільний її дочки. Він дзвонить з різних телефонних номерів, тому що, почувши його голос, дівчина їх блокує. Якщо видалити із записів тривалістю від 4-х до 27-ми секунд нецензурні вирази, залишивши лише натяки на деякі слова, то занепокоєння матері буде зрозуміло кожному.

"Лєра, шукай собі охоронця, щоб він тебе і зі школи додому водив, щоб він тебе трохи в туалет не водив — я ж тобі кажу, що я е *** тий на всю голову … Я на роботу не буду ходити, я все одно тебе… ".

"То ти хоч ввечері виходила гуляти, а тепер, коли я буду вдома, я тебе спеціально буду обчислювати, розумієш?".

"У тебе буде час, коли я на роботі, — і все, десь вийти. А так ти будеш сидіти тупо в будинку".

"Я почну з твого будинку. Ти сама заварила всю цю кашу, б ***. Я обріжу інтернет, бабуся піде в хату, б ***, а там далі я накою такої х *** й, що ти, б * **, ох *** ь".

"Ти реально розбудила в мені звіра … Я подивлюся, коли ми будемо з тобою наодинці… Я подивлюся, що ти потім будеш говорити".

"Ось тепер, Лєра, я тобі реально не дам спуску — ходи і стережися".

"Засіб є ох***й — кислота називається. Ось то і зроблю".

"А ще я зроблю, щоб у тебе не було взагалі ніяких доказів".

"Ти не будеш ніколи вільною, розумієш? Я цього не допущу просто-напросто".

"Я просто прийду, витягну тебе на вулицю, що ніхто не почує. Заплющу тобі рота, коли ти будеш спати, витягну тебе на вулицю і тоді ми там будемо розмовляти".

"Я і маму твою наколю, як свиню, на вила…".

Про адекватність людини свідчить також відео, яке чоловік відправив неповнолітній. На скріншоті з відео — саме він, і це він сам порізав своє тіло і руки. Кадри не для тих, у кого слабкі нерви (18+)

Чоловік надіслав відео, де він порізав свої руки і живіт

-Коли я в березні їхала на заробітки в Польщу, дочка і син-дошкільник залишалися в Степанівці з моєю мамою, — пояснює Наталя. — Але той терор, що почався по відношенню до Лери, змусив мене передчасно кинути роботу за кордоном і повернутися додому для захисту дітей. Так, саме дітей, тому що я боюся і за синочка, адже невідомо, що може витворити сусід.

- Почалася ця історія два роки тому, — розповідає Валерія. — Я викладала свої фотографії в соцмережі, а ця людина їх коментувала, типу "Красива" або там "Гарне волосся". Хто він, я тоді не знала. Але потім від різних людей дізналася, що цей чоловік вживає наркотики і все таке… І я його заблокувала. А одного разу цей односельчанин, будучи нетверезим, зустрів нас, коли я йшла зі своїм другом, 11-класником нашої школи, і сильно побив його. Говорив, що "я йому подобаюся і він зробить все, щоб цей хлопець не був зі мною". Він навіть фарбою написав на дорозі перед моїм будинком фразу: "Я люблю Лєрку шалено" і намалював стрілку на подвір’я… (Сім’я уточнює: за проломлену голову хлопчини він відбувся виправними роботами і адмінштрафом).

Знову "проявляти інтерес" до школярки чоловік почав навесні цього року, дізнавшись, що її мама поїхала і батько також проживає далеко. Дівчина запевняє, що вона хоч і приймала спочатку компліменти, проте ніяких приводів для інших відносин селянину не давала. А розлютився він після звернення сім’ї в поліцію. І тепер вона постійно знаходиться в стресовому стані.

-Я не можу спокійно спати, тому що він уночі світить у вікна ліхтариком або лазерною указкою. Природно, я не знаю, що він може зробити при зустрічі — вихопити телефон, як одного разу вже було, або побити, вбити, згвалтувати? І насправді боюся ходити по селу одна.

Наталія зізнається, що до слабких і ніжних створінь вона себе не відносить, навпаки, вважає себе сміливою і рішучою. І тому за своїх близьких готова стояти до кінця.

-Уявляєте, ця людина приходить вночі до нашого дому, іноді залишає на карнизі то сливи, то колоски пшениці, ще що-небудь, щоб ми розуміли, що він тут був. Біля вікон валяються недопалки. Порізав нам москітні сітки. Може тарабанити по склу. А ще світить ліхтариком у вікна. Перший раз мене тихенько в кімнату покликала Лєра: дивлюся, а через вікно промінь світла по кімнаті шарить. І це повторюється не раз, не два, і не три… Я лише недавно повернулася додому і вже в жаху, і не уявляю, як моя мама з цим всім прожила 5 місяців? Я перебуваю на межі відчаю! Знаю, що мої діти можуть спати вночі спокійно тільки коли я не сплю. Нап’юся кави і чергую. Але скільки так може тривати?

На карнизі односельчанин залишає будь-які знаки про себе

Жінка розповідає, що переслідувач дзвонить зі свого телефону, телефону своєї матері, змінює сім-карти. Небажані абоненти у дочки заблоковані, однак в "Антиспамі" дівчина бачить, коли надходили дзвінки від цієї сім’ї, скільки разів дзвонили і з якого номера. А в липні односельчанин погубив їхного собаку.

- У нас була молода німецька вівчарка. Ми шалено любили і балували нашого Мухтара. Він був у дворі на прив’язі. Коли собаці стало погано, мама викликала місцевого хлопця, який раніше працював ветеринаром. Той спочатку було вирішив, що у нього чумка, а потім побачив, що собака рве кров’ю і сказав нам, що йому дали "кінську дозу" отрути. Врятувати нашого улюбленця не вдалося.

Собаку отруїли — будка пустує

Хто отруїв собаку, господарі не здогадувалися і дізналися про це пізніше — випадково.

- Якось моїй мамі подзвонила мати Віктора, попередила: "Таня, син напився, кудись пішов — напевно, до вас". Мама сказала: "Знаєш що, Люда, тоді приїжджай і ти, я винесу крісло і сторожи його сама, а ми будемо спати, я хочу за останні 3 місяці поспати". Викликали патрульних, ті спіймали нашого мучителя, побачивши, як він на подвір’ї світить ліхтариком. Забирають його, а він каже: "Даремно я собаку отруїв, мені треба було вас усіх потруїти". Мама розгнівалася: "За собаку — відповіси! Гори у пеклі!". А той у відповідь: "Чого ви на мене кричите? Ви ще спробуйте води з колодязя попити".

Це стало ще одним приводом для сім’ї втратити спокій.

-Через близькість моря в селі немає питної води, — пояснює мама Валерії. — У дворах є резервуари, куди завозять і заливають питну воду. І тепер ми звідти воду не беремо — боїмося! Змушені привозити воду в баклажках і зберігати її вдома.

Вода в резервуарі може бути отруєна

У сім’ї надія на розголос ситуації на всю країну

Молода жінка розповідає, що від розпачу вони звернулися за допомогою на центральне телебачення.

- На позаминулому тижні ми з донькою і рідними їздили на зйомки телепередачі "Стосується кожного" телеканалу "Інтер". Думала, що розголос нашої ситуації на всю країну нам допоможе. Але зараз у мене немає надії на те, що щось зміниться після передачі. Я настільки розчарувалася, що не можу жити більше. Я не можу більше жити! — з надривом вимовляє Наталія. Зітхає: — Скільки разів я вискакувала за ним на вулицю, але він же тікає!

Що, наздогнавши, вона може зробити з чоловіком-однолітком, якому, за його ж словами, нема чого втрачати, жінка не знає. Зізнається, що вона настільки розбита і знесилена морально, що готова його вбити. Хоча розуміє, чим це обернеться для неї самої, дітей та мами. Але що робити, якщо ті, хто повинен захищати людей, захистити їх не можуть? Все, що потрібно було зробити, щоб привернути увагу правоохоронців до проблеми, вона зробила. На сьогоднішній день жінка 7 разів зверталася до поліції.

-Це не просто дзвінки на "102": це коли приїжджає патрульна машина, пишеться заява, їй присвоюється реєстраційний номер. Але кривдник дочки немов невразливий для правоохоронних органів.

Степанівка Перша — невелике село біля моря

Наталя каже, що їй самі патрульні зізнаються, що не розуміють, чому, наприклад, цього Віктора, затриманого з каннабісом в кишенях, відразу ж відпускають з відділення. І, нібито, в селі припускають, що "відмазує" сина мама, що раніше володіла великим магазином.

-Сьогодні вночі я знову викликала патруль. І в розпачі запитувала: "Хлопці, ви можете пообіцяти мені, що мені хоча б буде "умовно", якщо я його приб’ю?". Вони відповіли негативно. Тоді як мені захистити свою сім’ю? Ми живемо в пеклі! Я сьогодні вже написала в поліції заяву на його маму, хоча прекрасно знаю, що з її номера дзвонить він. Нехай вона розсьорбує то, що він робить.

Те, що Віктор неодноразово потрапляв в поле зору поліції, підтвердив і адвокат Богдан Кушнір, який брав участь у записі телепередачі. І вже на отримані ним за запитом в райвідділ дані посилається мама Лєри. За чоловіком числиться безліч різних епізодів, в тому числі, розпивання напоїв і вживання наркотиків в громадському місці, порушення громадського порядку, домашнє насильство, коли він бив своїх матір і сестру.

За погрози притягнути неможливо

Знайомі радять Наталії забрати дочку з села, щоб уберегти від настирливого переслідувача, пояснюючи, що тільки це врятувало їх родичку, на яку також "око поклав" той самий Віктор. Ось тільки у сім’ї без твердих доходів в даний час немає такої можливості.

-Вони крадуть одяг, який сушиться у нас у дворі на мотузці, — згадує ще одну історію співрозмовниця. — А потім його мати вранці приносить моїй мамі Лєріну футболку і заявляє: "Ось тобі докази того, що твоя внучка у нас ночує". А мама сміється: "А де шорти? Я бачила, як ви знімали цю білизну". Ну навіщо вона це робить? Скажіть, навіщо? Це було б так смішно, якби не було так сумно.

А сам Віктор недавно придумав зробити, нібито, скріншоти листування з Лєрой. Щоб переконати оточуючих, що це школярка за ним бігає, та ще й вимагає грошей.

-Подзвонив мені: "Твоя дочка не дає мені спокою, я зараз тобі все вийшлю". Найцікавіше, що він мені вислав ці скріншоти, коли у нас вдома були тележурналісти. Але він не врахував, що, по-перше, вона не може так безграмотно писати, на якому рівні спілкується він. А по-друге, він складав цю переписку на своєму та матері телефонах, і там в профілі інша — не Лєріна — світлина. І абонент підписаний як "Ма". Не може ж моя дочка бути підписана "Ма"? — вказує на нісенітниці стурбована жінка. — Тим не менше, він їх виклав у соцмережу, і тепер люди, які не в курсі того, що відбувається, готові витирати ноги об Лєру. А їй тут жити, ще рік ходити в школу! Так дочка сказала, що готова пройти детектор брехні, тільки б довести, що між ними нічого не було, і щоб цей кошмар закінчився.

Фальшиве листування: Лєра — не "Ма"

Мати Віктора, начебто, і розуміє, що неподобства дорослого сина зайшли далеко, проте, намагається його захистити і "вирішити" пов’язані з цим проблеми. Наталя каже:

-Я цьому "залицяльнику" ще якось з Польщі писала: "Відчепися, отвянь від моєї дитини!". Він мені відповідає: "Вона розпусна дівка, вона любить чоловіків старшого віку…". "Добре, я зі своєю дочкою розберуся, це моя дитина — яке твоє діло?". Пише: "Ти мені дозволь, я просто буду поруч, я її дуже люблю …".

А одного разу через мою маму по відеозв’язку вийшла мама Віктора: "Донечко, я стою перед тобою на колінах, у тебе прошу вибачення і у донечки твоєї, вибачте, будь ласка, за мого ублюдка…". А потім каже: "Наташа, у мене є гроші, я можу її вивчити, давай її куди-небудь відправимо, я оплачу їй квартиру, я оплачу їй навчання…".

Я у відповідь не стрималася і просто почала кричати, щоб вони відчепилися від моєї дитини. "Ну чого ти на мене кричиш? А ти не припускаєш, що у нього — любов? Може, якось варто це вирішити?". "Та ви що: він на рік старший за мене — раз, він неадекват — два, і взагалі, не для нього "мама ягідку ростила"!

Наталя каже, що на записі телепередачі психолог давала пояснення дивацької поведінки їхнього односельця. Мовляв, собаку він убив тому що його в дитинстві покусала собака, на його очах повісився батько, потім побили його в армії, потім потрапив до в’язниці… Але всі ці випадки тільки викликають тривогу сім’ї. А ще вона згадує роки, проведені з ним в одній школі. Уже тоді Віктор міг маніпулювати оточуючими: "Навчався він погано. Були часи, коли наша вчителька говорила: "У тебе в чверті — "2". Він розшнуровувати черевик, витягав шнурок і говорив: "Або — "4 ", або зараз піду вішатися". І вона ставила йому "4". А зараз він не дозволяє нікому, навіть поліцейським, зайти в свій двір, хапає вила і кричить: "Хто заходить у двір, того на вила і одягну". Або витягує посеред двору газовий балон і каже: "Зараз підірву всіх".

Засмучена жінка розповідає, що у відповідь на її звернення начальник райвідділу поліції пояснює ситуацію: "Навіть якщо вся ця інформація завдяки телепередачам дійде до Києва, все одно займатися ним будемо ми. Але його немає за що притягнути, поки не сталося ніякої біди". Тобто, максимум, що загрожує нашому мучителю, це штраф в 800 з чимось гривень за адміністративною статтею. У них, нібито, немає доказів, що погрози по телефону надсилає саме він. Невже не можна провести таку експертизу?

Ситуацію все ж вдалося зрушити з "мертвої точки". Кілька днів тому поліція матеріали за даним фактом внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 300 КК України (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

Крім того, керівництвом Головного управління поліції в Запорізькій області призначено службове розслідування щодо можливої бездіяльності співробітників поліції при розгляді звернень родичів неповнолітньої. Можливо, зайнявшись впритул дивними "залицяннями", правоохоронці знайдуть спосіб захистити дівчину і її сім’ю від можливої біди і драматичних переживань. "Телеграф" буде стежити за тим, як розвиваються події в приазовському селі.