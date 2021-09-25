Майстер фотошопа: буковинець підробив COVID-сертифікати собі і дружині для виїзду за кордон

Чоловік хотів уникнути обсервації і самоізоляції

У Чернівецькій області 56-річний житель Буковини самостійно виготовив міжнародний сертифікат про вакцинацію від Covid-19 без проходження такої процедури.

Як повідомляє в п’ятницю, 24 вересня, прес-служба кіберполіції, підроблений документ він дав прикордонникам, а зробив його для того, щоб уникнути обсервації і самоізоляції.

"Як встановили поліцейські, фігурант самостійно виготовив сертифікат про нібито проходження вакцинації за допомогою програмного забезпечення для роботи з графічними файлами", — йдеться в повідомленні.

В державні реєстри, природно, відповідні відомості про вакцинацію внесені не були.

За словами порушника, підроблений документ він намагався використати для уникнення обсервації і самоізоляції.

"Також встановлено, що правопорушник виготовив підроблений COVID-сертифікат ще й для дружини", — додають в кіберполіції.

Чоловікові оголосили про підозру в чч. 1, 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, в Україні з 24 вересня можна завантажити "жовті" внутрішні COVID-сертифікати, проте поки вони будуть доступні тільки для користувачів "айфонів" на платформі iOS.