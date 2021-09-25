Рус

Інфікованих "короною" селять разом з іншими хворими в одні палати: скандал у лікарні на Закарпатті

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6
Пацієнтів із коронавірусом селять разом зі звичайними Новина оновлена 25 вересня 2021, 16:22
Пацієнтів із коронавірусом селять разом зі звичайними

У Мукачевській лікарні не роблять тест на COVID-19 перед розселенням в палати.

На Закарпатті у місті Мукачево пацієнтку розмістили в одній палаті із хворою на коронавірус людиною, хоча сама вона інфекції не мала. Коли жінка попросила перевести її в іншу палату, то лікар послала її на горище.

Про це в суботу, 26 вересня, повідомляє "Закарпаття. Інфо".

За словами пацієнтки, вона звернулася до лікарні із гарячкою. Коли її розмістили в палаті, жінка дізналася, що поруч лежить бабуся, хвора на COVID-19. Вона отримала позитивний результат ПЛР-тесту.

Тоді пацієнтка пішла до лікарки інфекційного відділення Мукачівської лікарні, де мала проходити лікування, і попросила переселити її до іншої палати, щоб не заразитися коронавірусом.

Проте медична працівниця різко відповіла на прохання і сказала "йти на горище".

Пацієнтка розповідає, що в місцевій лікарні легко заразитися коронавірусом, адже хворим не роблять тест на інфекцію перед тим, як розмістити в палату.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після введення в Україні "жовтої" карантинної зони темпи вакцинації стали пришвидшуватися.

Нагадуємо, що за порушення карантинних норм можна отримати штраф, мінімальна сума якого складає 34 тисячі гривень

Теги:
#Закарпатська область #Лікарні #Коронавірус #Covid-19
Ігор Кондратюк
Інтерв'ю
Кондратюк про виступи російських зірок в Україні: "Моя версія – СБУ та деякі владні мужі на цьому заробляють"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ігор Кондратюк
Кондратюк про виступи російських зірок в Україні: "Моя версія – СБУ та деякі владні мужі на цьому заробляють"
Дата публікації
Категорія
Ймовірний акаунт батька Зеленського
Батько Зеленського, можливо, завів акаунт в Instagram, де "посилає" користувачів: чому це може бути не фейк
Дата публікації
Категорія
Віра Платонова
Глава Visa Україна Віра Платонова: Якби я була студенткою з 1000 доларів в руках, вклала б їх у навчання джіджітал-маркетингу
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков
Відставка Разумкова можлива вже в жовтні (відео)
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
До якої погоди готуватися в жовтні? Відповідь синоптика Укргідрометцентру