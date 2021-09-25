Інфікованих "короною" селять разом з іншими хворими в одні палати: скандал у лікарні на Закарпатті

У Мукачевській лікарні не роблять тест на COVID-19 перед розселенням в палати.

На Закарпатті у місті Мукачево пацієнтку розмістили в одній палаті із хворою на коронавірус людиною, хоча сама вона інфекції не мала. Коли жінка попросила перевести її в іншу палату, то лікар послала її на горище.

Про це в суботу, 26 вересня, повідомляє "Закарпаття. Інфо".

За словами пацієнтки, вона звернулася до лікарні із гарячкою. Коли її розмістили в палаті, жінка дізналася, що поруч лежить бабуся, хвора на COVID-19. Вона отримала позитивний результат ПЛР-тесту.

Тоді пацієнтка пішла до лікарки інфекційного відділення Мукачівської лікарні, де мала проходити лікування, і попросила переселити її до іншої палати, щоб не заразитися коронавірусом.

Проте медична працівниця різко відповіла на прохання і сказала "йти на горище".

Пацієнтка розповідає, що в місцевій лікарні легко заразитися коронавірусом, адже хворим не роблять тест на інфекцію перед тим, як розмістити в палату.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після введення в Україні "жовтої" карантинної зони темпи вакцинації стали пришвидшуватися.

Нагадуємо, що за порушення карантинних норм можна отримати штраф, мінімальна сума якого складає 34 тисячі гривень