Інфікованих "короною" селять разом з іншими хворими в одні палати: скандал у лікарні на Закарпатті
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У Мукачевській лікарні не роблять тест на COVID-19 перед розселенням в палати.
На Закарпатті у місті Мукачево пацієнтку розмістили в одній палаті із хворою на коронавірус людиною, хоча сама вона інфекції не мала. Коли жінка попросила перевести її в іншу палату, то лікар послала її на горище.
Про це в суботу, 26 вересня, повідомляє "Закарпаття. Інфо".
За словами пацієнтки, вона звернулася до лікарні із гарячкою. Коли її розмістили в палаті, жінка дізналася, що поруч лежить бабуся, хвора на COVID-19. Вона отримала позитивний результат ПЛР-тесту.
Тоді пацієнтка пішла до лікарки інфекційного відділення Мукачівської лікарні, де мала проходити лікування, і попросила переселити її до іншої палати, щоб не заразитися коронавірусом.
Проте медична працівниця різко відповіла на прохання і сказала "йти на горище".
Пацієнтка розповідає, що в місцевій лікарні легко заразитися коронавірусом, адже хворим не роблять тест на інфекцію перед тим, як розмістити в палату.
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