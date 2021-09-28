Спалах коронавірусу стався в будинку дитини в Луцьку: заразилися 17 дітей
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Крім дітей захворіли і працівники закладу.
У Луцьку трапився спалах коронавірусу в Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини.
Як інформує "Суспільне", відомо, що інфекцію підхопили 17 дітей.
Крім того, COVID-19 був виявлений ще у п’яти працівників закладу.
За словами директора будинку дитини Віктора Максимюка, перших інфікованих виявили ще в п’ятницю, 24 вересня, коли позитивний тест отримала одна з працівниць закладу.
У той же день коронавірус був виявлений у сімох дітей.
Всіх хворих відправили в інфекційне відділення, щоб ізолювати їх від інших дітей. Але 27 вересня позитивні тести отримали ще десять дітей.
Відзначається, що більшість з інфікованих дітей молодше трьох років. Двом з них не виповнилося й року.
В обласній інфекційній лікарні відзначають, що стан більшості маленьких пацієнтів задовільний.
Всього в будинку знаходиться 34 дитини та працює 81 особа. З персоналу вакциновані проти коронавірусу 22 людини, ще 13 чекають щеплення.
Як повідомлялося раніше, три українські області по коронавірусній статистиці вже наблизилися до показників "червоної зони".
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