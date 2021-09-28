Спалах коронавірусу стався в будинку дитини в Луцьку: заразилися 17 дітей

Крім дітей захворіли і працівники закладу.

У Луцьку трапився спалах коронавірусу в Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини.

Як інформує "Суспільне", відомо, що інфекцію підхопили 17 дітей.

Крім того, COVID-19 був виявлений ще у п’яти працівників закладу.

За словами директора будинку дитини Віктора Максимюка, перших інфікованих виявили ще в п’ятницю, 24 вересня, коли позитивний тест отримала одна з працівниць закладу.

У той же день коронавірус був виявлений у сімох дітей.

Всіх хворих відправили в інфекційне відділення, щоб ізолювати їх від інших дітей. Але 27 вересня позитивні тести отримали ще десять дітей.

Відзначається, що більшість з інфікованих дітей молодше трьох років. Двом з них не виповнилося й року.

В обласній інфекційній лікарні відзначають, що стан більшості маленьких пацієнтів задовільний.

Всього в будинку знаходиться 34 дитини та працює 81 особа. З персоналу вакциновані проти коронавірусу 22 людини, ще 13 чекають щеплення.

Як повідомлялося раніше, три українські області по коронавірусній статистиці вже наблизилися до показників "червоної зони".