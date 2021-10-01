Вакцинація серед вчителів прискорилася: в яких регіонах щеплення від COVID-19 роблять найактивніше

Найбільш повільні темпи вакцинації серед вчителів спостерігаються у Львівській, Херсонській та Івано-Франківській областях.

В Україні продовжують активно вакцинуватися працівники закладів освіти. Нині уже 78% вчителів, котрі працюють в українських школах, отримати як мінімум одну дозу щеплення від коронавірусу.

Про це в четвер, 30 вересня, повідомляє міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

За його словами, нині найвищий рівень вакцинації працівниками закладів освіти спостерігається в Луганській області. Там показник сягнув 67,9%. Друге місці за кількістю щеплених вчителів займає Київ (62,6%). Трохи менше у Полтавській області — 61,8%. Наступні у рейтингу Черкаська (60,8%), Житомирська (58,6%) та Харківська (58,3%) області.

Шкарлет зазначає, що найменш охоче вакцинуються вчителі Івано-Франківської. Там показник становить лише 31,4%. Низькі темпи щеплень серед працівників освіти також у Львівській (44,3%) та Херсонській (39%) областях.

Варто зазначити, що після введення по всій території України "жовтої" карантинної зони, все більше людей почали вакцинуватися. Це повʼязано з тим, що в Кабміні прийняли рішення дозволити проводити очну форму занять лише тим школам, де 80% вчителів вакциновані принаймні однією дозою. В іншому випадку учням потрібно переходити на дистанційний формат навчання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через недостатню кількість вакцинованих вчителів школи деяких регіонів таки перейшли на дистанційну форму навчання.