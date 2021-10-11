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Не для людей зі слабкими нервами: у мережі показали переповнені померлими від COVID-19 лікарні Донецька (відео)

Автор
Олена Вєчканова
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По десять осіб за добу може померти лише в одній лікарні
По десять осіб за добу може померти лише в одній лікарні

На окупованій території підвищилася вартість медичних та ритуальних послуг

На окупованій території Донецької області фіксується гострий спалах коронавірусного захворювання — люди вмирають десятками у відділеннях лікарень.

Це доводить відеозйомка одного із місцевих жителів на території центральної міської лікарні №3 в Донецьку, опублікована ним у Twitter.

Очевидцеві вдалося зняти, як посеред коридору медичного закладу на кушетках і просто на підлозі лежать тіла померлих від ковіду пацієнтів. Очевидно, наплив трупів такий великий, що морги просто не справляються із навантаженням. Тому померлих на деякий час залишають просто поза палатами.

Попереджаємо: відео призначене не для людей зі слабкими нервами людей, також у ньому присутня нецензурна лексика.

Якщо пошукати в соціальних мережах, то можна знайти і інші ознаки того, що підкоряються Кремлю квазіутворення, які знаходяться на Донбасі, зіткнулися з коронавірусним колапсом медичної системи.

Жителі окупованій території скаржаться
Жителі окупованій території скаржаться

Наприклад, деякі жителі говорять, що для потрапляння до лікарні хворого змушують заплатити близько 30 тисяч рублів. У цю суму не входять витрати на ліки тощо. Також значно зросли ціни на надання ритуальних послуг. Наприклад, викопати яму на цвинтарі тепер обійдеться в 12-16 тисяч рублів (4-5,5 тисяч гривень).

За місце в лікарні вимагають гроші
За місце в лікарні вимагають гроші
Помирати в ОРДЛО стало дорожче
Помирати в ОРДЛО стало дорожче

Цікаво, що тільки "офіційна" статистика за 8 жовтня на території, окупованій "ДНР", свідчила про 81 померлого через ковід. В Україні ж цифра хоч і вища (207 чоловік за 10 жовтня), але включає в себе інформацію з усіх регіонів, а не конкретного регіону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що російським окупантам на Донбасі не допомагає навіть вакцинація хваленим російським "Супутником V". Від ковіду почали гинути відомі серед пропагандистів "фронтові медики".

Теги:
#Донецьк #Донбас #Коронавірус #ОРДЛО #Covid-19
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