Найбільше на Львівщині: у яких регіонах зашкалює кількість летальних випадків від COVID-19
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За весь час пандемії найбільше від коронавірусу помирали у Києві
В Україні у вівторок, 19 жовтня, зафіксували історичний максимум добової смертності від коронавірусу — кількість померлих склала 538 осіб. Серед регіонів найвищою смертність від COVID-19 була на Львівщині.
Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.
Так, п’ятірка регіонів, де за минулу добу смертей від коронавірусу було найбільше, має наступний вигляд:
- Львівська область — 65 летальних випадків
- Донецька область — 55 смертей
- Луганська область — 34 смертей
- Сумська область — 28 смертей
- Харківська область — 27 летальних випадків
При цьому найменше хворих померли від коронавірусу у таких регіонах:
- Херсонська область — 1 летальний випадок
- Кіровоградська область — 5 смертей
- Закарпатська область — 9 смертей
- Чернігівська область — 11 смертей
- Волинська і Івано-Франківська області — по 12 летальних випадків.
За весь час пандемії найбільшу кількість летальних випадків зафіксували у Києві (5 712 осіб), Дніпропетровській області (5 227 осіб), Харківській (4 367) і Львівській (4 263 особи) областях.
Додамо, що в Україні зараз 5 областей перебувають у "червоній зоні" карантину, 15 — віднесені до "помаранчевої" зони, а ще 5 — тримають у числі "жовтих".
Раніше "Телеграф" повідомляв, у якому випадку на українців чекає жорсткий локдаун та що думає про це влада.
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