Найбільше на Львівщині: у яких регіонах зашкалює кількість летальних випадків від COVID-19

За весь час пандемії найбільше від коронавірусу помирали у Києві

В Україні у вівторок, 19 жовтня, зафіксували історичний максимум добової смертності від коронавірусу — кількість померлих склала 538 осіб. Серед регіонів найвищою смертність від COVID-19 була на Львівщині.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Так, п’ятірка регіонів, де за минулу добу смертей від коронавірусу було найбільше, має наступний вигляд:

Львівська область — 65 летальних випадків Донецька область — 55 смертей Луганська область — 34 смертей Сумська область — 28 смертей Харківська область — 27 летальних випадків

При цьому найменше хворих померли від коронавірусу у таких регіонах:

Херсонська область — 1 летальний випадок Кіровоградська область — 5 смертей Закарпатська область — 9 смертей Чернігівська область — 11 смертей Волинська і Івано-Франківська області — по 12 летальних випадків.

За весь час пандемії найбільшу кількість летальних випадків зафіксували у Києві (5 712 осіб), Дніпропетровській області (5 227 осіб), Харківській (4 367) і Львівській (4 263 особи) областях.

У яких регіонах від COVID-19 померло найбільше людей

Додамо, що в Україні зараз 5 областей перебувають у "червоній зоні" карантину, 15 — віднесені до "помаранчевої" зони, а ще 5 — тримають у числі "жовтих".

Епідемічне зонування в Україні станом на 19 жовтня

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