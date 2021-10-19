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Найбільше на Львівщині: у яких регіонах зашкалює кількість летальних випадків від COVID-19

Автор
Анна Дворовенко
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Смертність від COVID-19 в Україні досягла історичного максимуму Новина оновлена 19 жовтня 2021, 11:12
Смертність від COVID-19 в Україні досягла історичного максимуму

За весь час пандемії найбільше від коронавірусу помирали у Києві

В Україні у вівторок, 19 жовтня, зафіксували історичний максимум добової смертності від коронавірусу — кількість померлих склала 538 осіб. Серед регіонів найвищою смертність від COVID-19 була на Львівщині.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Так, п’ятірка регіонів, де за минулу добу смертей від коронавірусу було найбільше, має наступний вигляд:

  1. Львівська область — 65 летальних випадків
  2. Донецька область — 55 смертей
  3. Луганська область — 34 смертей
  4. Сумська область — 28 смертей
  5. Харківська область — 27 летальних випадків

При цьому найменше хворих померли від коронавірусу у таких регіонах:

  1. Херсонська область — 1 летальний випадок
  2. Кіровоградська область — 5 смертей
  3. Закарпатська область — 9 смертей
  4. Чернігівська область — 11 смертей
  5. Волинська і Івано-Франківська області — по 12 летальних випадків.

За весь час пандемії найбільшу кількість летальних випадків зафіксували у Києві (5 712 осіб), Дніпропетровській області (5 227 осіб), Харківській (4 367) і Львівській (4 263 особи) областях.

У яких регіонах від COVID-19 померло найбільше людей
У яких регіонах від COVID-19 померло найбільше людей

Додамо, що в Україні зараз 5 областей перебувають у "червоній зоні" карантину, 15 — віднесені до "помаранчевої" зони, а ще 5 — тримають у числі "жовтих".

Епідемічне зонування в Україні станом на 19 жовтня
Епідемічне зонування в Україні станом на 19 жовтня

Раніше "Телеграф" повідомляв, у якому випадку на українців чекає жорсткий локдаун та що думає про це влада.

Теги:
#Україна #Смертність #РНБО #Коронавірус #Covid-19
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