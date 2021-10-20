Ще одна область України відправляється в "червону зону"
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Сумщині не вдалося уникнути посилення карантину.
В Україні з суботи, 23 жовтня, стане однією "червоною зоною" більше. Список регіонів з найжорсткішими протиепідемічними правилами поповнить Сумська область.
Про це поінформував міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі за підсумками засідання комісії з ТЕБ та НС.
Він вказав, що рішення про введення "червоної зони" в Сумській області набирає чинності 23 жовтня в 00:00. Тобто вихідні місцевих жителів зустрінуть новими заборонами.
Як відомо, в Україні в цей час критеріям "червоної зони" відповідають п’ять областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська.
Крім того, ще чотири перебувають за крок від неї. Крім вищезгаданої Сумської області, в цьому списку також знаходяться Житомирська, Луганська і Харківська області.
Як відомо, в "червоній" зоні діють найбільш суворі обмеження, серед яких заборона на роботу ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, готелів та інших. Більш докладно про правила і заборони читайте в матеріалі "Телеграф" за цим посиланням.
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