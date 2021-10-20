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Ще одна область України відправляється в "червону зону"

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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карантин Новина оновлена 20 жовтня 2021, 18:35
карантин

Сумщині не вдалося уникнути посилення карантину.

В Україні з суботи, 23 жовтня, стане однією "червоною зоною" більше. Список регіонів з найжорсткішими протиепідемічними правилами поповнить Сумська область.

Про це поінформував міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі за підсумками засідання комісії з ТЕБ та НС.

Він вказав, що рішення про введення "червоної зони" в Сумській області набирає чинності 23 жовтня в 00:00. Тобто вихідні місцевих жителів зустрінуть новими заборонами.

Як відомо, в Україні в цей час критеріям "червоної зони" відповідають п’ять областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська.

Крім того, ще чотири перебувають за крок від неї. Крім вищезгаданої Сумської області, в цьому списку також знаходяться Житомирська, Луганська і Харківська області.

Як відомо, в "червоній" зоні діють найбільш суворі обмеження, серед яких заборона на роботу ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, готелів та інших. Більш докладно про правила і заборони читайте в матеріалі "Телеграф" за цим посиланням.

Теги:
#Сумська область #Карантин #Коронавірус #Covid-19 #Олег Немчінов
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