Домовилися з провідниками, а не вакцинувалися: "Укрзалізниця" знову потрапила в скандал

Люди придумують сотні виправдань, чому не зробили щеплення від COVID-19

В Україні вже кілька днів діють нові правила курсування транспорту в "жовтій" і "червоної" карантинних зонах — між регіонами можуть їздити лише вакциновані люди. Однак цих правил дотримуються далеко не всі працівники "Укрзалізниці".

Про подібний інцидент детально розповів користувач Facebook Ілля Лихотоп.

За його словами, він спеціально придбав квиток у вагон начальника поїзда, щоб мати можливість поспостерігати за тим, як діють пасажири в умовах нових обмежень. Хлопець, який називає себе журналістом, не прогадав — за деякий час до відправлення до начальника складу потягнулися пасажири, яких провідники не пропускали в вагони без сертифікату про вакцинацію.

"Я думав, що один випадок "загульний", але як би не так. Проходить хвилин 10, приходить жінка і ще один старший чоловік. Ситуація у жіночки —"я так бігла з роботи, що взяла копією не свого сертифіката, а чужого". Начальник навідріз. […] А ось чоловік виявився настирливим, — розповів Ілля Ліхотоп.

Хлопець стверджує, що спочатку співробітники "Укрзалізниці" справді відмовляють невакцинованим пасажирам у проїзді. При цьому мотивують свою позицію більше питанням відповідальності перед поліцейськими, ніж небезпекою поширення коронавірусу.

Втім в згаданому ним конкретному випадку, за словами Іллі Лихотопа, через дві хвилини умовлянь начальник поїзда здався і забрав двох "прохаючих" пасажирів кудись із собою.

"Моя особиста думка: якщо вже "Укрзалізниця" ввела такі правила, то нехай і за допомогою поліції перевірятиме, чи всі з тестами чи ні. […] Але якщо правила для всіх, то вони повинні бути для всіх без винятків", — запропонував Лихотоп, резюмуючи свою розповідь.

Судячи з усього, інцидент із імовірним проїздом невакцинованих пасажирів стався на черговому рейсі поїзда №97 "Київ-Ковель".

В "Укрзалізниці" вже відреагували на інформацію Лихотопа, пообіцявши розібратися в події.

Реакція "Укрзалізниці"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що пасажирів почали масово знімати з рейсів, якщо у них немає необхідних документів, що підтверджують вакцинацію, або ж результатів ПЛР-тесту.