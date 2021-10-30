Бажаючі щепитися від "корони" утримували медиків у пункті вакцинації, довелося втрутитися поліції (відео)

За день у центрі вакцинували 370 осіб

Івано-Франківськ, який із 30 жовтня перейшов до "червоної" зони, опинився в центрі скандалу, пов’язаного з вакцинацією. Так, у п’ятницю, 29 жовтня, в одному із місцевих центрів імунізації після його закриття медиків не пускали додому нещеплені городяни.

Про інцидент повідомив місцевий ресурс "Галка".

Як виявилося у ТРЦ "Панорама PLAZA" у п’ятницю працювало дві медичні бригади. Незважаючи на те, що охочих зробити щеплення було багато, вакцин на всіх не вистачило.

За день роботи лікарі використовували всі 370 доз різних препаратів, які були доступні. Нової партії, на жаль, їм не підвезли. Коли настав час закривати центр вакцинації, обурені жителі Івано-Франківська відмовилися випустити медиків із будівлі.

За словами пані Лілії, однієї з тих, хто прийшов вакцинуватися в ТРЦ 29 жовтня, частина людей відстояла в черзі по три-чотири години. При цьому омріяного щеплення їм так і не дісталося.

"Я прийшла о 16:00 — відпросилася з роботи. Ніхто нам заздалегідь не сказав, що якихось вакцин не вистачає", — зазначила жінка, наголосивши, що не звинувачує медиків.

Самі ж лікарі були змушені викликати поліцейських, щоб закінчити конфлікт і нарешті розійтися по домівках. Трохи пізніше в КП "Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги" навіть прокоментували ситуацію, що склалася.

"Звертаємося до мешканців та гостей міста: медичні працівники працюють для вас і з вами, але вони є звичайними людьми, мамами, доньками та дружинами. І подекуди — просто втомленими і запрацьованими людьми. Такими ж, як і ви всі", — зазначили на Facebook-сторінці закладу.

Інцидент у центрі вакцинації викликав резонанс серед місцевих жителів, які поділилися своїми враженнями у соцмережах:

До слова, без казусів у центрах вакцинації не обходиться у різних областях України. Як уже розповідав "Телеграф", днями киянам антивакцинатор влаштував проповідь про "вживлення цифрових кодів" у черзі на вакцинацію.