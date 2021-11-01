Враження від ситуації у ковідній лікарні: "Там реально чуєш запах смерті"
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На "екскурсію" Миколу Колесника та двох журналістів пустили за умови подвійної вакцинації та у костюмах індивідуального захисту
Здавалося б, після півтора року пандемії та щоденних зведень з "коронавірусного фронту" вже не повинно залишитися тих, хто сумніваються в існуванні цієї страшної хвороби. Але ні, як і раніше, частина людей завзято твердить: "Ковіду немає, це барановірус", "Корона" не страшніша за грип", "Це ЗМІ нагнітають паніку", " Хворобу розпорошують з повітря", "Невідомо, що в тій вакцині намішано", " Вакцинація — чипізація ", "На нас наживаються фармкомпанії", "Всі, хто прищепився, помруть через 2-3 роки", "Я їм часник і гартуюся, у мене хороший імунітет" і т.д.
Втомившись у реальному житті та в соцмережах дискутувати з антивакцинаторами та прихильниками теорії "всесвітньої змови фармацевтів", ексдепутат Криворізької міськради, куратор батальйону "Кривбас", відомий волонтер Микола Колесник вирішив відвідати інфекційну лікарню, щоб особисто побачити "ковідних" пацієнтів, поспілкуватись з ними, а потім розповів про це у своїй авторській програмі "Тема" на місцевому телебаченні. Разом із ним на відповідальну "екскурсію" наважилися і журналісти Першого міського телеканалу Віталій Кваша та Кузьма Єговський.
Враженнями про цей візит Микола Колесник поділився також із "Телеграфом".
"З проханням дозволити нам потрапити до ковідних хворих, я звернувся через керівника міськздороввідділу до головного лікаря інфекційної лікарні, — розповідає Микола Юрійович. — Пояснив їм, що необхідно показати лікарню зсередини, а будь-який коментар поза її межами — це просто безглузда дискусія між "ваксами" "і" антиваксами". Згоду було отримано за умови, що і сам Колесник, і оператори-кореспонденти двічі вакциновані та мають справжні (співрозмовник робить наголос на цьому слові) сертифікати, що підтверджують щеплення.
На ШВЛ із 10 осіб виживають один-два
Візитери поспілкувалися з головним лікарем медустанови, дізналися від нього статистику коронавірусних хворих. "Але всі ці сухі цифри не вражають без реальної картинки. А ось від неї я і через кілька днів залишаюся під враженням" — каже чоловік. Потім їм принесли стандартні захисні медичні костюми для роботи у ковідних відділеннях – комбінезони, бахіли, рукавички, екрани, дезінфекцію. Порадили роздягнутися до футболок, попередивши: "Ви не замерзнете, ми гарантуємо".
Через пів години я зрозумів — дійсно не замерзнемо, тому що в цьому не одягненому одязі я вже був мокрим. Ми відразу пішли в палати інтенсивної терапії та в реанімацію, і коли знаєш статистику, що з 10 осіб виживають 1-2, то розумієш, що не всі вийдуть із цього стану ”.
Криворіжанина потрясло, як навколо людей, які перебувають у важкому стані, метушаться лікарі в комбінезонах, масках, окулярах, захисних екранах, постійно проходячи через дезінфекцію, адже у кожного пацієнта треба постійно стежити за декількома показаннями життєдіяльності по приладах. Колесник звернув увагу, що практично ніхто з хворих не лежить на спині – тільки на боці чи навіть на животі, щоби краще проходила вентиляція легень. І, ясна річ, їх треба регулярно перевертати, щоб не утворювалися пролежні.
Уявляєте, є люди з надмірною вагою, яких дівчинка-медсестричка з власною вагою 50 кг не переверне з живота на бік. І коли вони втрьох-учотирьох перевертають такого пацієнта, беруть аналізи – ми це все знімали. Це реально мають бачити люди”.
Микола Колесник уточнює, що ці кадри повинні бачити "ситі бешихи з "Ролексами" у телевізорі, які дають оцінку стану медицини та ситуації, що склалася, не розуміючи, про що вони говорять". І обурюється, що в Україні буквально одиниці людей, які просто за велінням серця одягали захисні костюми та прямували до відділень, де лікують хворих на COVID-19, щоб отримати важливу та правдиву інформацію та донести її до обивателів. "Буває, що фрагменти знімають лікарі чи пацієнти на телефон, але так повноцінно з камерою не знімав ніхто". Він радить чиновникам: "Переодягнися, піди з ними, покажи, що там відбувається. Так ні, вони бояться. А там ти реально чуєш запах смерті!".
"Антивакси" схожі на тих, хто у 2014-му зупиняв наші колони солдатів
У палатах та у відділенні інтенсивної терапії знімальна група поспілкувалася з чоловіками та жінками, які навіть на трихвилинну розмову не могли зняти кисневі маски, починали задихатися вже після кількох пропозицій. І ось така людина тобі на камеру каже: Люди, вакцинуйтеся! Я протикав, вибачте. Я не знаю – поїду я на 1 поверх у реанімацію чи морг…", — згадує Колесник. — Ми понад 10 людей опитали, дізналися їх враження. Знаєте, якщо раніше я з "антиваксами" вступав у дискусії, то тепер просто хочеться послати їх усіх у "пішу подорож", тому що в лікарнях люди реально перебувають на межі життя та смерті".
Чоловік звертає увагу на таку деталь: під інфекційкою протягом дня стоять по 20-30 легковиків – це родичі пацієнтів привозять ліки, необхідні речі та "тормозки" з домашньою їжею. "А в палатах людям зовсім не до "поїсти", їм би просто "подихати". Подихати для того, щоб вижити. А вижити хочеться всім".
Загалом хворих, за словами Колесника, на той момент у лікарні було 198 осіб, з них вакциновано лише 5-7%, але з застереженням: невідомо, може, хтось із них купив сертифікат про вакцинацію. На таких у Колесника великий "зуб": Ось ці тварюки, які купують сертифікати, насамперед ламають статистику — об’єктивну, наукову статистику, коли можна робити якісь висновки. Дуже м’яка стаття Кримінального Кодексу за ось ці всі липові сертифікати. Тому що ціна життя – смерть”.
Співрозмовник розповідає, що "інфекційка" знаходиться в центрі міста та межує з парком, де продовжує вирувати життя: там музика, шашлики, компанії, матусі з візками. "А тут — концентрація болю. І цей біль, коли людина задихається, ти відчуваєш фізично, — емоційно передає свої враження людина, яка добре знайома і з фронтовими подіями від початку вторгнення російських військ на Донбас. — Ти стоїш у цьому костюмі — з тебе піт тече, ти мокрий, і тобі хочеться показати, як на знос працюють медики. І хочеться показати, що антивакси схожі на тих долбо*бів, які з іконами зупиняли наші колони солдатів у 2014 році під Донецьком, і теж говорили про Конституцію, про права, а потім отримували у лідери Моторол, Гіві, Пушиліних …. Вони хочуть, щоб Україна зникла”.
Це не в Бергамо, а у Кривому Розі – у рідному місті президента
Обурений Колісник і недієздатністю керівництва країни: "Тільки Офіс президента теж відірвався від життя! Тому що асфальтом, який вони укладають і постять ці фоточки красиві, ковід не лікується! Коли вбабахали 90% ковідного фонду в асфальт, а потім розповідаєте, що у вас вимушено два заводи по кисню стали на регламентні роботи – хлопці, це ви у захисних костюмах повинні ходити по ковідних відділеннях, а не я!”.
Криворізькі добровольці побували і в морзі, куди за ніч привезли 3 тіла у чорних пластикових мішках. Я біля них записував інтерв’ю для того, щоб бачили, що це не в Італії, не в Бергамо, це в Кривому Розі – в рідному місті президента! Де у нас по четвертому колу будується три стадіони, а вся медична система стоїть на рак, тому що з міського бюджету 200 мільйонів витратили на подолання вірусу ковіду, а з НСЗУ нам дали дулю з маком! Не вірю!”.
У нас за день, за фактом, Іловайськ по втратах
Коли Микола Колесник анонсував свій візит до лікарні, до нього з проханнями звернулися десятки людей, чиї близькі там перебувають на лікуванні: "У мене мама лежить на 3 поверсі", "У мене тато лежить на 2-му", "Микола Юрійовичу, дізнайтесь, що там потрібно, попросіть їм більше уваги...". Всі ці прохання запали йому в душу. При цьому, крім "інфекційки", пацієнтів із COVID-19 приймали ще 5 лікарень та у трьох готувалися створити 450 додаткових ліжко-місць. "Усі запитують про ліки хворим. Але там основні ліки — це кисень. У країні з ним перебої, але у нас він є, місто їм забезпечує. А от якщо раптом де трапиться НП з електрикою і в ковідній лікарні не виявиться генератора — це страшно: концентратори перестануть працювати, припиниться подача кисню, що стане смертельним для людей.
Зараз у Кривому Розі 7 пунктів масової вакцинації, 23 стаціонарні пункти та 14 мобільних груп, готових виїжджати до колективів понад 30 осіб. Але люди вакцинуються чому — щоб піти до ресторану, потрапити до промтоварного магазину, сісти в поїзд, полетіти засмагати… Вони не розуміють, що якщо себе не бережуть, то хоч старих своїх поберегли б. А ось люди похилого віку з хворобою не впораються, і бабусі-дідусі не передадуть своїх знань і любові онукам, — переживає суворого вигляду чоловік, який протягом року втратив своїх батьків — правда, не від коронавірусу. — Поки що нічого не придумали краще, ніж вакцинація, і вакцинованих немає і не було в реанімації у Кривому Розі аж жодного разу”.
"У нас за день, за фактом, Іловайськ за втратами", — вважає куратор батальйону "Донбас", учасник подій під Іловайськом. Тоді, згідно з даними Військової прокуратури від 2015 року, українські силовики втратили не менше 459 осіб убитими та близько 180 зниклими безвісти. (За офіційними даними на серпень 2021 року, у так званому "іловайському котлі" загинули 366 українських військових та добровольців, сотні було поранено). Судячи з останніх жовтневих днів, хвороба продовжує йти в атаку.
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