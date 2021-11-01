Враження від ситуації у ковідній лікарні: "Там реально чуєш запах смерті"

На "екскурсію" Миколу Колесника та двох журналістів пустили за умови подвійної вакцинації та у костюмах індивідуального захисту

Здавалося б, після півтора року пандемії та щоденних зведень з "коронавірусного фронту" вже не повинно залишитися тих, хто сумніваються в існуванні цієї страшної хвороби. Але ні, як і раніше, частина людей завзято твердить: "Ковіду немає, це барановірус", "Корона" не страшніша за грип", "Це ЗМІ нагнітають паніку", " Хворобу розпорошують з повітря", "Невідомо, що в тій вакцині намішано", " Вакцинація — чипізація ", "На нас наживаються фармкомпанії", "Всі, хто прищепився, помруть через 2-3 роки", "Я їм часник і гартуюся, у мене хороший імунітет" і т.д.

Втомившись у реальному житті та в соцмережах дискутувати з антивакцинаторами та прихильниками теорії "всесвітньої змови фармацевтів", ексдепутат Криворізької міськради, куратор батальйону "Кривбас", відомий волонтер Микола Колесник вирішив відвідати інфекційну лікарню, щоб особисто побачити "ковідних" пацієнтів, поспілкуватись з ними, а потім розповів про це у своїй авторській програмі "Тема" на місцевому телебаченні. Разом із ним на відповідальну "екскурсію" наважилися і журналісти Першого міського телеканалу Віталій Кваша та Кузьма Єговський.

Враженнями про цей візит Микола Колесник поділився також із "Телеграфом".

Микола Колесник розповів городянам про те, що побачив сам

"З проханням дозволити нам потрапити до ковідних хворих, я звернувся через керівника міськздороввідділу до головного лікаря інфекційної лікарні, — розповідає Микола Юрійович. — Пояснив їм, що необхідно показати лікарню зсередини, а будь-який коментар поза її межами — це просто безглузда дискусія між "ваксами" "і" антиваксами". Згоду було отримано за умови, що і сам Колесник, і оператори-кореспонденти двічі вакциновані та мають справжні (співрозмовник робить наголос на цьому слові) сертифікати, що підтверджують щеплення.

На ШВЛ із 10 осіб виживають один-два

Візитери поспілкувалися з головним лікарем медустанови, дізналися від нього статистику коронавірусних хворих. "Але всі ці сухі цифри не вражають без реальної картинки. А ось від неї я і через кілька днів залишаюся під враженням" — каже чоловік. Потім їм принесли стандартні захисні медичні костюми для роботи у ковідних відділеннях – комбінезони, бахіли, рукавички, екрани, дезінфекцію. Порадили роздягнутися до футболок, попередивши: "Ви не замерзнете, ми гарантуємо".

Миколу Колесника та журналістів одягли в костюми захисту

Через пів години я зрозумів — дійсно не замерзнемо, тому що в цьому не одягненому одязі я вже був мокрим. Ми відразу пішли в палати інтенсивної терапії та в реанімацію, і коли знаєш статистику, що з 10 осіб виживають 1-2, то розумієш, що не всі вийдуть із цього стану ”.

Криворіжанина потрясло, як навколо людей, які перебувають у важкому стані, метушаться лікарі в комбінезонах, масках, окулярах, захисних екранах, постійно проходячи через дезінфекцію, адже у кожного пацієнта треба постійно стежити за декількома показаннями життєдіяльності по приладах. Колесник звернув увагу, що практично ніхто з хворих не лежить на спині – тільки на боці чи навіть на животі, щоби краще проходила вентиляція легень. І, ясна річ, їх треба регулярно перевертати, щоб не утворювалися пролежні.

Хворі лежать на боці чи животі

Уявляєте, є люди з надмірною вагою, яких дівчинка-медсестричка з власною вагою 50 кг не переверне з живота на бік. І коли вони втрьох-учотирьох перевертають такого пацієнта, беруть аналізи – ми це все знімали. Це реально мають бачити люди”.

У палаті інтенсивної терапії

Микола Колесник уточнює, що ці кадри повинні бачити "ситі бешихи з "Ролексами" у телевізорі, які дають оцінку стану медицини та ситуації, що склалася, не розуміючи, про що вони говорять". І обурюється, що в Україні буквально одиниці людей, які просто за велінням серця одягали захисні костюми та прямували до відділень, де лікують хворих на COVID-19, щоб отримати важливу та правдиву інформацію та донести її до обивателів. "Буває, що фрагменти знімають лікарі чи пацієнти на телефон, але так повноцінно з камерою не знімав ніхто". Він радить чиновникам: "Переодягнися, піди з ними, покажи, що там відбувається. Так ні, вони бояться. А там ти реально чуєш запах смерті!".

"Антивакси" схожі на тих, хто у 2014-му зупиняв наші колони солдатів

У палатах та у відділенні інтенсивної терапії знімальна група поспілкувалася з чоловіками та жінками, які навіть на трихвилинну розмову не могли зняти кисневі маски, починали задихатися вже після кількох пропозицій. І ось така людина тобі на камеру каже: Люди, вакцинуйтеся! Я протикав, вибачте. Я не знаю – поїду я на 1 поверх у реанімацію чи морг…", — згадує Колесник. — Ми понад 10 людей опитали, дізналися їх враження. Знаєте, якщо раніше я з "антиваксами" вступав у дискусії, то тепер просто хочеться послати їх усіх у "пішу подорож", тому що в лікарнях люди реально перебувають на межі життя та смерті".

Пацієнти шкодують, що не вакцинувалися раніше

Чоловік звертає увагу на таку деталь: під інфекційкою протягом дня стоять по 20-30 легковиків – це родичі пацієнтів привозять ліки, необхідні речі та "тормозки" з домашньою їжею. "А в палатах людям зовсім не до "поїсти", їм би просто "подихати". Подихати для того, щоб вижити. А вижити хочеться всім".

Тетяна Мариненко не може без кисню

Загалом хворих, за словами Колесника, на той момент у лікарні було 198 осіб, з них вакциновано лише 5-7%, але з застереженням: невідомо, може, хтось із них купив сертифікат про вакцинацію. На таких у Колесника великий "зуб": Ось ці тварюки, які купують сертифікати, насамперед ламають статистику — об’єктивну, наукову статистику, коли можна робити якісь висновки. Дуже м’яка стаття Кримінального Кодексу за ось ці всі липові сертифікати. Тому що ціна життя – смерть”.

Медики борються за кожне життя

Співрозмовник розповідає, що "інфекційка" знаходиться в центрі міста та межує з парком, де продовжує вирувати життя: там музика, шашлики, компанії, матусі з візками. "А тут — концентрація болю. І цей біль, коли людина задихається, ти відчуваєш фізично, — емоційно передає свої враження людина, яка добре знайома і з фронтовими подіями від початку вторгнення російських військ на Донбас. — Ти стоїш у цьому костюмі — з тебе піт тече, ти мокрий, і тобі хочеться показати, як на знос працюють медики. І хочеться показати, що антивакси схожі на тих долбо*бів, які з іконами зупиняли наші колони солдатів у 2014 році під Донецьком, і теж говорили про Конституцію, про права, а потім отримували у лідери Моторол, Гіві, Пушиліних …. Вони хочуть, щоб Україна зникла”.

Це не в Бергамо, а у Кривому Розі – у рідному місті президента

Обурений Колісник і недієздатністю керівництва країни: "Тільки Офіс президента теж відірвався від життя! Тому що асфальтом, який вони укладають і постять ці фоточки красиві, ковід не лікується! Коли вбабахали 90% ковідного фонду в асфальт, а потім розповідаєте, що у вас вимушено два заводи по кисню стали на регламентні роботи – хлопці, це ви у захисних костюмах повинні ходити по ковідних відділеннях, а не я!”.

Тіла померлих від ковіда в морзі пакують у чорні мішки

Криворізькі добровольці побували і в морзі, куди за ніч привезли 3 тіла у чорних пластикових мішках. Я біля них записував інтерв’ю для того, щоб бачили, що це не в Італії, не в Бергамо, це в Кривому Розі – в рідному місті президента! Де у нас по четвертому колу будується три стадіони, а вся медична система стоїть на рак, тому що з міського бюджету 200 мільйонів витратили на подолання вірусу ковіду, а з НСЗУ нам дали дулю з маком! Не вірю!”.

Ховати доводиться рідних та друзів

У нас за день, за фактом, Іловайськ по втратах

Коли Микола Колесник анонсував свій візит до лікарні, до нього з проханнями звернулися десятки людей, чиї близькі там перебувають на лікуванні: "У мене мама лежить на 3 поверсі", "У мене тато лежить на 2-му", "Микола Юрійовичу, дізнайтесь, що там потрібно, попросіть їм більше уваги...". Всі ці прохання запали йому в душу. При цьому, крім "інфекційки", пацієнтів із COVID-19 приймали ще 5 лікарень та у трьох готувалися створити 450 додаткових ліжко-місць. "Усі запитують про ліки хворим. Але там основні ліки — це кисень. У країні з ним перебої, але у нас він є, місто їм забезпечує. А от якщо раптом де трапиться НП з електрикою і в ковідній лікарні не виявиться генератора — це страшно: концентратори перестануть працювати, припиниться подача кисню, що стане смертельним для людей.

Головне "ліки" — це кисень

Зараз у Кривому Розі 7 пунктів масової вакцинації, 23 стаціонарні пункти та 14 мобільних груп, готових виїжджати до колективів понад 30 осіб. Але люди вакцинуються чому — щоб піти до ресторану, потрапити до промтоварного магазину, сісти в поїзд, полетіти засмагати… Вони не розуміють, що якщо себе не бережуть, то хоч старих своїх поберегли б. А ось люди похилого віку з хворобою не впораються, і бабусі-дідусі не передадуть своїх знань і любові онукам, — переживає суворого вигляду чоловік, який протягом року втратив своїх батьків — правда, не від коронавірусу. — Поки що нічого не придумали краще, ніж вакцинація, і вакцинованих немає і не було в реанімації у Кривому Розі аж жодного разу”.

За 2 години візиту Колісник змок від поту до нитки

"У нас за день, за фактом, Іловайськ за втратами", — вважає куратор батальйону "Донбас", учасник подій під Іловайськом. Тоді, згідно з даними Військової прокуратури від 2015 року, українські силовики втратили не менше 459 осіб убитими та близько 180 зниклими безвісти. (За офіційними даними на серпень 2021 року, у так званому "іловайському котлі" загинули 366 українських військових та добровольців, сотні було поранено). Судячи з останніх жовтневих днів, хвороба продовжує йти в атаку.

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