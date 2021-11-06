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Влада Луцька пішла на зустріч нещепленим від COVID мешканцям: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Луцьк Новина оновлена 06 листопада 2021, 14:54
Луцьк

Обмеження діятимуть два тижні.

У Луцьку, обласному центрі Волинської області, яка з 8 листопада потрапляє до "червоної зони" за коронавірусом, визначилися з карантинними заходами і вирішили не обмежувати проїзд.

Про це повідомляє сайт місцевої міськради.

Так, з понеділка в Луцьку :

  • заборонено масові заходи
  • заборонено відвідування громадського харчування, ТРЦ, культурних та розважальних закладів
  • заборонено працювати закладам освіти (крім молодшої школи, дитсадків та спеціалізованих закладів)
  • заборонено працювати непродовольчим ринкам.

Якщо персонал та відвідувачі повністю вакциновані від коронавірусу, мають негативний ПЛР або сертифікат для одужання – обмеження скасовуються.

Окремо зазначимо, що проїзд не обмежуватимуть. Обов’язковий масковий режим.

Особливістю карантину "по-луцьки" також став допуск до роботи педагогів та співробітників навчальних закладів з одним щепленням від коронавірусу. Відповідальність за другу дозу поклали на керівників.

Раніше "Телеграф" писав, що добова смертність в Україні побила новий рекорд.

Теги:
#Луцьк #Коронавірус #Червона зона
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