Влада Луцька пішла на зустріч нещепленим від COVID мешканцям: подробиці

Обмеження діятимуть два тижні.

У Луцьку, обласному центрі Волинської області, яка з 8 листопада потрапляє до "червоної зони" за коронавірусом, визначилися з карантинними заходами і вирішили не обмежувати проїзд.

Про це повідомляє сайт місцевої міськради.

Так, з понеділка в Луцьку :

заборонено масові заходи

заборонено відвідування громадського харчування, ТРЦ, культурних та розважальних закладів

заборонено працювати закладам освіти (крім молодшої школи, дитсадків та спеціалізованих закладів)

заборонено працювати непродовольчим ринкам.

Якщо персонал та відвідувачі повністю вакциновані від коронавірусу, мають негативний ПЛР або сертифікат для одужання – обмеження скасовуються.

Окремо зазначимо, що проїзд не обмежуватимуть. Обов’язковий масковий режим.

Особливістю карантину "по-луцьки" також став допуск до роботи педагогів та співробітників навчальних закладів з одним щепленням від коронавірусу. Відповідальність за другу дозу поклали на керівників.

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