Влада Луцька пішла на зустріч нещепленим від COVID мешканцям: подробиці
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Обмеження діятимуть два тижні.
У Луцьку, обласному центрі Волинської області, яка з 8 листопада потрапляє до "червоної зони" за коронавірусом, визначилися з карантинними заходами і вирішили не обмежувати проїзд.
Про це повідомляє сайт місцевої міськради.
Так, з понеділка в Луцьку :
- заборонено масові заходи
- заборонено відвідування громадського харчування, ТРЦ, культурних та розважальних закладів
- заборонено працювати закладам освіти (крім молодшої школи, дитсадків та спеціалізованих закладів)
- заборонено працювати непродовольчим ринкам.
Якщо персонал та відвідувачі повністю вакциновані від коронавірусу, мають негативний ПЛР або сертифікат для одужання – обмеження скасовуються.
Окремо зазначимо, що проїзд не обмежуватимуть. Обов’язковий масковий режим.
Особливістю карантину "по-луцьки" також став допуск до роботи педагогів та співробітників навчальних закладів з одним щепленням від коронавірусу. Відповідальність за другу дозу поклали на керівників.
Раніше "Телеграф" писав, що добова смертність в Україні побила новий рекорд.
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