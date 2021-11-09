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Ще одна область України потрапить до "червоної зони": деталі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Карантин в Україні. Новина оновлена 09 листопада 2021, 14:33
Карантин в Україні.

Обмеження почнуть діяти від п’ятниці.

В Україні чергова область переходить у "червону зону". Після Волинської, в якій обмеження запровадили з 8 листопада, з 12 листопада жорсткий карантин чекає на Черкаську область.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

На Черкащині на ранок вівторка зафіксували 813 нових випадків коронавірусу. При цьому в області перевищено понад три дні поспіль коефіцієнт виявлення нових випадків та рівень госпіталізацій. Зазначимо, що при цьому кількість зайнятих ліжок із киснем не перевищує 60,5%.

Черкаська область стала також одним із регіонів із найнижчою смертністю від коронавірусу за понеділок, 8 листопада.

Нагадаємо, у "червоній зоні" за коронавірусом для невакцинованих українців діє низка обмежень на відвідування фітнес-центрів, ТРЦ, непродуктових магазинів, театрів та інших культурних та розважальних закладів. Їхній персонал також має бути вакцинований. Заклади громадського харчування можуть працювати без щеплених від коронавірусу співробітників та гостей тільки на винос та доставку.

Для шкіл та інших навчальних закладів зберігається норма на 100% щеплених працівників.

"Телеграф" раніше писав, що МОЗ розширило перелік професій з обов’язковою вакцинацією 9 листопада. Їм дали місяць на щеплення від коронавірусу.

Теги:
#Черкаська область #Карантин #Коронавірус #Covid-19
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