Врятувати не встигли: на Волині пенсіонер наклав на себе руки через три тижні лікування від COVID-19

Попередня причина смерті – самогубство.

У селі Боголюби, що неподалік Луцька, 78-річний чоловік вистрибнув із вікна четвертого поверху "ковідної" лікарні та загинув на місці.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що чоловік родом із Львівщини. Він вступив до лікарні близько трьох тижнів тому у тяжкому стані та з супутніми хворобами. До ШВЛ його не підключали, але попри це, йому постійно був потрібен кисень.

Як розповів його сусід по палаті, загиблий пізно ввечері підійшов до вікна, відчинив його і стрибнув униз. Зупинити його ніхто не встиг, оскільки все сталося за лічені секунди.

Одразу після події на вулицю вибіг черговий лікар, проте чоловік уже був мертвий.

Відомо, що незадовго до загибелі він спілкувався зі своєю дочкою. Тепер поліція з’ясовуватиме, чи це могло якось вплинути на прийняте ним рішення.

Лікарі лікарні розповідають, що важка форма коронавірусу нерідко викликає пригнічений стан, який може тривати понад місяць.

Крім того, вони кажуть, що також нерідкі випадки астенії, яка може затягтися на два або три місяці. Для цього явища характерні швидка стомлюваність, нестійкість настрою, нетерплячість, порушення сну та непереносність гучних звуків, яскравого світла чи різких запахів.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі підліток вколов собі інсулін, порізав шию та живіт, а потім вистрибнув із вікна другого поверху. Тепер за його життя виборюють лікарі.