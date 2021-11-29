"Спутник" не допомагає": у Донецьку почали продавати кисень за захмарними цінами (фото)

В Україні вартість окремих фармацевтичних позицій майже вдвічі менша

На території окупованого Донецька злетіла вартість медичного кисню. Ймовірно, на тлі паніки, що росте, через коронавірус "Омікрон" підвищилися і ціни на деякі популярні ліки, котрі застосовують при лікуванні.

Подробиці розповідає "Телеграф", спираючись на фото із місцевих Telegram-пабліків.

На окупованій території Донецької області в якості валюти використовуються російські рублі. Але навіть при конвертуванні та порівнюванні цін в Україні все одно вигідніші ціни, ніж у захопленому "ДНР" Донецьку.

Такі ціни пропонують аптеки Донецька

Наприклад, окупанти за звичайний кисневий балон на 13 літрів із м’якою маскою просять 580 рублів (близько 200 гривень). В Україні подібні балончики коштують трохи дорожче, але при цьому мають більший об’єм (17 літрів).

В Україні кисневі балони дорожчі (і водночас об’ємніші)

Препарат "Хуміра", який є цитокіном і приписується пацієнтам із COVID-19 для регуляції реакцій імунітету на коронавірус, також є в аптеках ОРДЛО. За нього просять 23 000 рублів (це близько 8200 гривень). На підконтрольній же території України ліки можна купити в середньому за 6-7 тисяч гривень (залежить від аптеки та виробника).

Але найбільша "дичина" відбувається з великими кисневими концентраторами.

Апарат типу JAY-5А, розрахований на подачу від 1 до 5 літрів кисню за хвилину, окупанти пропонують людям за 72 500 рублів (трохи більше 26 тисяч гривень). Його "зібрат" JAY-10, що акумулює до 10 літрів кисню за хвилину, коштує в Донецьку 144 тисячі рублів (майже 52 тисячі гривень).

На підконтрольній же Києві території такі апарати коштують набагато дешевше. Першу позицію можна знайти за 17-18 тисяч гривень, другу – за 30-32 тисячі.

За скільки продається JAY-5А в Україні.

Ціни на концентратор JAY-10

Із тим, що в окупації дорого хворіти на коронавірус, погоджуються навіть самі місцеві жителі. При цьому вони ж і зазначають, що іншого виходу, крім як платити, у них немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що госпіталізація при коронавірусі належить не всім пацієнтам. У МОЗ пояснили, кого можуть не забрати до лікарні.