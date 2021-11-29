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"Спутник" не допомагає": у Донецьку почали продавати кисень за захмарними цінами (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Хворіти на COVID-19 в окупації дуже дорого Новина оновлена 29 листопада 2021, 08:33
Хворіти на COVID-19 в окупації дуже дорого

В Україні вартість окремих фармацевтичних позицій майже вдвічі менша

На території окупованого Донецька злетіла вартість медичного кисню. Ймовірно, на тлі паніки, що росте, через коронавірус "Омікрон" підвищилися і ціни на деякі популярні ліки, котрі застосовують при лікуванні.

Подробиці розповідає "Телеграф", спираючись на фото із місцевих Telegram-пабліків.

На окупованій території Донецької області в якості валюти використовуються російські рублі. Але навіть при конвертуванні та порівнюванні цін в Україні все одно вигідніші ціни, ніж у захопленому "ДНР" Донецьку.

Такі ціни пропонують аптеки Донецька
Такі ціни пропонують аптеки Донецька

Наприклад, окупанти за звичайний кисневий балон на 13 літрів із м’якою маскою просять 580 рублів (близько 200 гривень). В Україні подібні балончики коштують трохи дорожче, але при цьому мають більший об’єм (17 літрів).

В Україні кисневі балони дорожчі (і водночас об’ємніші)
В Україні кисневі балони дорожчі (і водночас об’ємніші)

Препарат "Хуміра", який є цитокіном і приписується пацієнтам із COVID-19 для регуляції реакцій імунітету на коронавірус, також є в аптеках ОРДЛО. За нього просять 23 000 рублів (це близько 8200 гривень). На підконтрольній же території України ліки можна купити в середньому за 6-7 тисяч гривень (залежить від аптеки та виробника).

Але найбільша "дичина" відбувається з великими кисневими концентраторами.

Апарат типу JAY-5А, розрахований на подачу від 1 до 5 літрів кисню за хвилину, окупанти пропонують людям за 72 500 рублів (трохи більше 26 тисяч гривень). Його "зібрат" JAY-10, що акумулює до 10 літрів кисню за хвилину, коштує в Донецьку 144 тисячі рублів (майже 52 тисячі гривень).

На підконтрольній же Києві території такі апарати коштують набагато дешевше. Першу позицію можна знайти за 17-18 тисяч гривень, другу – за 30-32 тисячі.

За скільки продається JAY-5А в Україні.
За скільки продається JAY-5А в Україні.
Ціни на концентратор JAY-10
Ціни на концентратор JAY-10

Із тим, що в окупації дорого хворіти на коронавірус, погоджуються навіть самі місцеві жителі. При цьому вони ж і зазначають, що іншого виходу, крім як платити, у них немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що госпіталізація при коронавірусі належить не всім пацієнтам. У МОЗ пояснили, кого можуть не забрати до лікарні.

Теги:
#Донецьк #Донбас #Кисень #Коронавірус #ОРДЛО #Covid-19
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