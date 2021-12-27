Не приходячи до тями після тижня коми: через COVID-19 загинув відомий український художник

Внаслідок тяжкого перебігу хвороби у чоловіка було уражено 100% легень

У неділю, 26 грудня, пішов з життя один із відомих на Івано-Франківщині художників Михайло Тимчук. Його серце перестало битися на 41 році життя.

Сумну новину повідомили у Facebook-спільноті "Вам — живопис, мені — життя", яку Тимчук створив сам для збору пожертв на лікування.

Згідно з інформацією в соцмережі, чоловік із листопада тяжко хворів на коронавірус: у нього були множинні ускладнення, він кілька тижнів пролежав під кисневою маскою.

Після того, як стан трохи покращився, він вирішив влаштовувати онлайн-розпродаж своїх творів, щоб хоч якось покривати медичні витрати. В якийсь момент Михайлу Тимчуку знову стало гірше, тому зобов’язання зі збору коштів взяли на себе його добрі друзі. Щоб профінансувати порятунок життя митця, вони вирішили влаштувати спеціальний благодійний аукціон.

Михайло Тимчук у студії

Проте, на жаль, через півтора місяця після тяжкої боротьби з коронавірусною хворобою, чоловік все ж таки помер. Повідомляється, що він так і не прийшов до тями, пробувши тиждень в комі. Ковід уразив 100% його легенів. Також у нього були ускладнення в роботі нирок, одну з яких трансплантували ще у 2015 році.

Фото з Facebook-сторінки художника

Найбільше серед українців відомі його пейзажні картини та ікони. Тимчук часто зображував у своїх картинах різні квіти. Він не обмежувався створенням невеликих робіт, тому часто його твори були повноцінним артоб'єктом.

Картина з маками

Осінній настрій за допомогою айстр

Тимчук також часто зображував ікони

До свого 41 дня народження Михайло Тимчук не дожив кілька місяців. Він народився 16 квітня 1981 року у с. Майдан Івано-Франківської області. Особисті виставки у нього з’явилися ще в 2007 році. У 2012-му він потрапив у фінал конкурсу "Новий український пейзаж", який проводиться для молодих вітчизняних художників. Чоловіка знали багато жителів регіону, тому в соцмережах зараз помітно потік співчуттів, які висловлюються його рідним та близьким.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що також через коронавірус і супутні захворювання помер радянський і російський актор, який зіграв у "Пригодах Шерлока Холмса" та "Бандитському Петербурзі".