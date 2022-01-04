Рус

Коронавірус в Україні 4 січня: в яких областях померло найбільше інфікованих

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
93
Статистика коронавірусу в Україні 4 січня Новина оновлена 04 січня 2022, 08:27
Статистика коронавірусу в Україні 4 січня

Антилідером серед регіонів знову виявився Київ

В Україні ранок вівторка, 4 січня, розпочався зі 1746 нових випадків коронавірусної інфекції. Вже третій день поспіль спостерігається спад рівня захворюваності на COVID-19. Крім того, за добу захворіли 87 дітей та 21 медпрацівник.

Про це йдеться у ранковому зведенні Міністерства охорони здоров’я.

Так, за добу в Україні зафіксували:

  • 1746 нових випадків (проти 1804 минулої доби);
  • 135 летальних випадків (раніше 114);
  • 3629 одужань (2 537 було напередодні).
  • 970 госпіталізацій (минулої доби було 1168).

У регіональному розрізі найбільше хворих за добу було у Києві (364). У п’ятірці регіонів з високим приростом хворих опинилися також Харківська (141), Полтавська (129), Донецька (124) та Дніпропетровська (108) області.

Ситуація з добовою смертністю у регіонах має наступний вигляд: найбільше від коронавірусу померли у Києві (16), Вінницькій (15) та Дніпропетровській (12) областях. Жодного летального випадку за добу не було у Київській та Луганській областях.

Нагадаємо, що в Україні прогнозують чергову хвилю коронавірусу, яку може викликати мутований штам "Омікрон". Його симптоми дещо відрізняються від штаму "Дельта", який спровокував попередню хвилю COVID-19.

У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я заговорило про те, щоб дозволити бустерну дозу COVID-вакцини всім охочим.

Теги:
#Україна #МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19 #Омікрон
Назву нового вірусу склали із двох слів: "грип" та "корона"
Суспільство
По світу поширюється новий вірус "Флурона": відомі тяжкість хвороби та симптоми
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Назву нового вірусу склали із двох слів: "грип" та "корона"
По світу поширюється новий вірус "Флурона": відомі тяжкість хвороби та симптоми
Дата публікації
Категорія
Рінат Ахметов за рік збільшив статки на 55%
Ахметов за рік серйозно розбагатів: його статки досягли майже 25% бюджету України
Дата публікації
Категорія
Числом 2022 року стала шістка
Прогноз на 2022 рік: що віщує Чорний Тигр відповідно до вашої дати народження
Дата публікації
Категорія
Як виявилося, деякі люди прийшли на зйомку не на запрошення, а через наказ
Українці з гнівом накинулися на Героя України, який засвітився на новорічному привітанні Зеленського: думки у мережі розділилися
Дата публікації
Категорія
Курс валют на 4 січня 2022 року
Що відбувається з доларом після Нового року: курс валют на 4 січня