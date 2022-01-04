Коронавірус в Україні 4 січня: в яких областях померло найбільше інфікованих

Антилідером серед регіонів знову виявився Київ

В Україні ранок вівторка, 4 січня, розпочався зі 1746 нових випадків коронавірусної інфекції. Вже третій день поспіль спостерігається спад рівня захворюваності на COVID-19. Крім того, за добу захворіли 87 дітей та 21 медпрацівник.

Про це йдеться у ранковому зведенні Міністерства охорони здоров’я.

Так, за добу в Україні зафіксували:

1746 нових випадків (проти 1804 минулої доби);

нових випадків (проти 1804 минулої доби); 135 летальних випадків (раніше 114);

3629 одужань (2 537 було напередодні).

970 госпіталізацій (минулої доби було 1168).

У регіональному розрізі найбільше хворих за добу було у Києві (364). У п’ятірці регіонів з високим приростом хворих опинилися також Харківська (141), Полтавська (129), Донецька (124) та Дніпропетровська (108) області.

Ситуація з добовою смертністю у регіонах має наступний вигляд: найбільше від коронавірусу померли у Києві (16), Вінницькій (15) та Дніпропетровській (12) областях. Жодного летального випадку за добу не було у Київській та Луганській областях.

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Нагадаємо, що в Україні прогнозують чергову хвилю коронавірусу, яку може викликати мутований штам "Омікрон". Його симптоми дещо відрізняються від штаму "Дельта", який спровокував попередню хвилю COVID-19.

У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я заговорило про те, щоб дозволити бустерну дозу COVID-вакцини всім охочим.