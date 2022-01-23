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Був напідпитку: у Чернівецькій області чоловік убив дружину під час сварки (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО Новина оновлена 23 січня 2022, 17:35
Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО

Жінка отримала кілька ножових поранень

Неділя, 23 січня, стала трагедією для жителів села Вали Вижницького району, що на Буковині. Один із місцевих жителів під час словесної суперечки з дружиною вдарив її ножем. Врятувати жінку не вдалося.

Подробиці повідомляє пресслужба поліції Чернівецької області.

Відомо, що загиблій було 28 років. Якоїсь миті між нею та її 39-річним чоловіком спалахнула сварка. Будучи напідпитку, чоловік вирішив проявити фізичну силу.

Село Вали на карті
Село Вали на карті

Коли словесні "розбірки" дійшли до точки кипіння, господар будинку схопив кухонний ніж і завдав дружині кілька поранень в область тулуба. Від отриманих травм та крововтрати жінка загинула, не дочекавшись приїзду медиків.

Передбачуване знаряддя вбивства
Передбачуване знаряддя вбивства

Підозрюваний заарештований, поліцейські призначили кілька експертиз та встановлюють інші деталі інциденту. Якщо провину чоловіка доведуть, він може опинитися за ґратами терміном до 15 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі напередодні стався схожий інцидент із поножовщиною. Під час спільного відпочинку дівчина вирішила повідомити хлопцю, що не має наміру продовжувати стосунки. Як результат — отримала ножем у шию.

Також ми писали про вбивство матері двох маленьких дітей на Черкащині, яка перед смертю назвала ім’я свого вбивці.

Теги:
#Поліція #Вбивство #Ніж #Жінка #Чоловік #Чернівецька область
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