Росіяни взяли в облогу міста на Сумщині і рушили в бік Києва

Станом на ніч п’ятниці, 25 лютого, обстановка в Сумській області залишається дуже складною: російські війська оточили місто Конотоп, місто Охтирка відбило вже два штурми, а із Сум у напрямку Києва висунулась велика колона російських військ.

Про це повідомив у відеозверненні на сторінці у соцмережі Фейсбук голова Сумської облдержадміністрації – військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

"На сьогодні в кільце взято місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відобразило ворожий наступ. На жаль, населені пункти Сумської області взяті в облогу", — каже Живицький.

Суми, Охтирка та Конотоп на карті

Він також поінформував, що російська техніка із міста Сум вийшла у напрямку міста Києва.

"Дуже багато техніки, що пройшла транзитом, прямує на західний напрямок", — додав Живицький.

Як повідомлялося, раніше в Міноборони України відзвітували, що за перші 19 години російського вторгнення українські військові не тільки змогли стримати ворога на більшості напрямів і, за попередніми даними, вбити близько 400 військових РФ, які вторглися до нашої країни. Також війська противника зазнали втрат у техніці.