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Стіни сиплються, навколо вогонь: фото наслідків смертельного обстрілу на Луганщині

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Обстріл викликав пожежі Новина оновлена 25 лютого 2022, 08:04
Обстріл викликав пожежі

На місці працюють рятувальники

У ніч на п’ятницю, 25 лютого, російські окупанти серед іншого провели обстріл Старобільська Луганської області, внаслідок чого сталося кілька пожеж та загинула одна людина.

Фото з місця подій публікує обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що спалахнули два двоповерхові будинки на вулицях Ватутіне та СТО на Старотаганрозькій, а також був пошкоджений газопровід середнього тиску, що призвело до витоку газу.

У ході гасіння пожеж вдалося врятувати шестеро людей, але, на жаль, одна людина загинула. Наразі рятувальники продовжують працювати на місці подій.

Як видно з фото наслідків обстрілу, будинки сильно пошкодилися, вибило вікна, подекуди почали обрушуватися стіни.

Обстріл у Старобільську 25.02.2022
Обстріл у Старобільську 25.02.2022
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#Старобільськ
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