У Ворзелі російський "Град" влучив у дитячий будинок: подробиці від голови ГПУ

Ситуація на Київщині загострюється, під удар окупантів потрапив дитячий будинок

У Ворзелі Київської області, де Росія намагається взяти контроль над Києвом, окупант влучив у будівлю дитячого будинку. Як повідомляє "Телеграф", цю інформацію розмістила на своїй сторінці у Фейсбуці генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у п'ятницю, 25 лютого.

За її даними, російські окупанти відкрили вогонь, ймовірно, з систем залпового вогню "Град", через що уламки потрапили в будівлю дитячого будинку. Всього в той момент там перебувало 50 дітей. Але на щастя, додала Венедіктова, дітей у приміщенні, яке постраждало від дій ворога, не було. Діти і співробітники були в інших кімнатах.

Крім того, генпрокурорка повідомила, що питання евакуації дітей з цього закладу буде піднято. Адже поки що діти нікуди не виїхали, хоча на території дитячого будинку немає ані бомбосховища, ані підвалів.

Нагадаємо, в Київській області триває загострення. Росія намагається прорватися у столицю, але українські бійці дають жорстку відсіч. Зокрема після кровопролитних боїв під Гостомелем правоохоронцям вдалося затримати двох російських окупантів. Ті зізналися: "їхали на військові навчання, а потрапили на справжню війну".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві неспокійно та зберігається ризик диверсій, влаштованих російськими силами. Так, вже було затримано декілька росіян-диверсантів, переодягнутих у військову форму України.