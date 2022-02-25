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На Сумщині помітили одразу десяток російських "Буків" — такими збили Boeing на Донбасі (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Сумщина Новина оновлена 25 лютого 2022, 16:07
Сумщина

Колона вирушила в глибину української території

У мережі з’явилося відео просування десяти російських "Буків" — самохідний зенітно-ракетний комплекс. Один такий "Бук" у 2014 році на Донбасі збив літак рейсу МН17 — малайзійський Боїнг, в якому загинуло 298 людей — 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

"Колона попрямувала кудись далі в глибину української території. Хлопці, зустрічайте! Хай горять в пеклі", — написав у Facebоok український журналіст Роман Бочкала.

Один із місцевих жителів зняв на камеру пересування російської військової техніки.

Нагадаємо, що в Охтирці Сумської області російські військові з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли житловий масив, бомбосховища та дитячий садок.

Зараз формування ЗСУ заходять до Києва. Місто готове відбивати напад російських окупантів, які 24 лютого втдерлися на територію України.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, щоб кияни не залишали без потреби свої будинки, адже місто вступило у фазу оборони. У столиці напередодні знищили групу російських диверсантів.

Теги:
#РФ #Сумщина #Бук
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