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На Луганщині під час обстрілів жінка народила немовля (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Війна не є перешкодою для нового життя Новина оновлена 25 лютого 2022, 18:10
Війна не є перешкодою для нового життя

Українські військові майстерно відбивали атаку ворога, коли у жінки почалися перейми

У п'ятницю, 25 лютого, в Старобільську, що на Луганщині, одна із місцевих жительок народила дитину, перебуваючи у бомбосховищі. При цьому російські загарбники активно обстрілювали населений пункт, хоча окупувати його їм так і не вдалося.

Подробиці на своїй Facebook-сторінці повідомив очільник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, вагітна жінка знаходилася у підвалі Старобільського пологового будинку, де ховалася від російських снарядів разом із іншими пацієнтками та лікарями.

"Заради такої малечі ВСУ зараз виборюють Україні незалежність та мирне життя!" — зазначив Гайдай, публікуючи знімок новонародженого.

Варто додати, що початково інформацію подав про "народження під гуркіт канонад" лікар Роман Чередниченко.

Судячи з усього, дитинка народилася здоровою. Стать немовляти не розкривають.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну відбулося вранці 24 лютого дає дозвіл на введення військ лише на Донбасі.

Армія загарбника зазнає численних втрат. За два неповні дні війни загинуло понад 2800 російських солдатів та офіцерів.

Теги:
#Україна #Росія #Луганська область #Дитина #Війна
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