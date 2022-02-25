На Луганщині під час обстрілів жінка народила немовля (фото)
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Українські військові майстерно відбивали атаку ворога, коли у жінки почалися перейми
У п'ятницю, 25 лютого, в Старобільську, що на Луганщині, одна із місцевих жительок народила дитину, перебуваючи у бомбосховищі. При цьому російські загарбники активно обстрілювали населений пункт, хоча окупувати його їм так і не вдалося.
Подробиці на своїй Facebook-сторінці повідомив очільник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, вагітна жінка знаходилася у підвалі Старобільського пологового будинку, де ховалася від російських снарядів разом із іншими пацієнтками та лікарями.
"Заради такої малечі ВСУ зараз виборюють Україні незалежність та мирне життя!" — зазначив Гайдай, публікуючи знімок новонародженого.
Варто додати, що початково інформацію подав про "народження під гуркіт канонад" лікар Роман Чередниченко.
Судячи з усього, дитинка народилася здоровою. Стать немовляти не розкривають.
Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну відбулося вранці 24 лютого дає дозвіл на введення військ лише на Донбасі.
Армія загарбника зазнає численних втрат. За два неповні дні війни загинуло понад 2800 російських солдатів та офіцерів.
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