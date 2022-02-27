Отримали те за чим йшли: з’явилися нові відео пограбувань магазинів російськими окупантами

Окупантам не вистачає своїх запасів – почали грабувати магазини

Судячи з нових відео, що з’явилося в Мережі, на 4-й день російського вторгнення в Україну у окупантів виникли серйозні проблеми з постачанням, насамперед продовольством.

Так, відомий український журналіст Андрій Цаплієнко розмістив у своєму Телеграм-каналі відео з Тростянки, вочевидь села Чернігівської області, на якому люди у камуфляжній формі російського зразка з червоними пов’язками на плечі (використовуються для ідентифікації росіянами в Україні), грабують місцевий магазин.

"Власне, для цього вони сюди і йшли", — пише журналіст.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, "війська противника все більше деморалізуються, у них закінчується паливо та продовольство".