Отримали те за чим йшли: з’явилися нові відео пограбувань магазинів російськими окупантами
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Окупантам не вистачає своїх запасів – почали грабувати магазини
Судячи з нових відео, що з’явилося в Мережі, на 4-й день російського вторгнення в Україну у окупантів виникли серйозні проблеми з постачанням, насамперед продовольством.
Так, відомий український журналіст Андрій Цаплієнко розмістив у своєму Телеграм-каналі відео з Тростянки, вочевидь села Чернігівської області, на якому люди у камуфляжній формі російського зразка з червоними пов’язками на плечі (використовуються для ідентифікації росіянами в Україні), грабують місцевий магазин.
"Власне, для цього вони сюди і йшли", — пише журналіст.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, "війська противника все більше деморалізуються, у них закінчується паливо та продовольство".
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