У підвалах без води та хліба: що відбувається в окупованих Щасті та Станиці Луганській

У населених пунктах немає необхідних ліків

Поки українські військові на всіх фронтах захищають країну від вторгнення Росії, війська окупантів практично зрівняли із землею два населені пункти на Луганщині — Щастя та Станицю Луганську.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Луганської області Сергій Гайдай. Він розповів, що окуповані населені пункти на межі гуманітарної катастрофи. Люди змушені сидіти у підвалах постійно, а від обстрілів постраждали як житлові будинки, включаючи багатоквартирні, так і об’єкти інфраструктури.

Евакуація населення неможлива, також не можна забезпечити людей навіть водою та хлібом. Комунікацій немає. Гайдай звернувся до Червоного хреста по допомогу.

"Російські війська повинні припинити обстріл і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню", — написав він.

Станицю Луганську окупанти захопили 26 лютого. Жителі Щастя за кілька днів до цього, з початку війни з Росією, повідомляли, що ситуація у місті критична — люди виявилися заблокованими у підвалах та просили "зелений коридор" для евакуації.

У соціальних мережах міста публікують оголошення про пошук зниклих або людей, з якими кілька днів немає зв’язку, фото руйнувань, позначки про збереження будинків за різними адресами та повідомлення про нестачу інсуліну та інших препаратів.

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