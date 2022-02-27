Ювелірно криють: ЗСУ показали знищення "Байрактаром" ворожого БУКу (відео)
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Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ.
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний показав, як за допомогою Байрактара було знищено ворожий БУК.
Техніку окупантів було розгромлено у Житомирській області.
Відповідне відео Залужний опублікував у Facebook.
"Байрактори у роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК у районі Малина Житомирської області.
Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!", — підписав він публікацію.
Нагадаємо, у Чернігівській області знищили танкову роту росіян разом із особовим складом.
Зазначимо, що за чотири неповні дні війни з Україною Росія втратила понад 4 тисячі солдатів і майже 2 тисячі одиниць військової техніки.
Оперативна інформація про все, що відбувається в Україні на 4-й день війни з Росією у матеріалі "Телеграфу": "Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)" .