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Ювелірно криють: ЗСУ показали знищення "Байрактаром" ворожого БУКу (відео)

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Знищено ворожий БУК Новина оновлена 27 лютого 2022, 21:28
Знищено ворожий БУК

Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ.

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний показав, як за допомогою Байрактара було знищено ворожий БУК.

Техніку окупантів було розгромлено у Житомирській області.

Відповідне відео Залужний опублікував у Facebook.

"Байрактори у роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК у районі Малина Житомирської області.

Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!", — підписав він публікацію.

Нагадаємо, у Чернігівській області знищили танкову роту росіян разом із особовим складом.

Зазначимо, що за чотири неповні дні війни з Україною Росія втратила понад 4 тисячі солдатів і майже 2 тисячі одиниць військової техніки.

Оперативна інформація про все, що відбувається в Україні на 4-й день війни з Росією у матеріалі "Телеграфу": "Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)" .

Теги:
#Житомирська область #ЗСУ #Валерій Залужний
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