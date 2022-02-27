Ювелірно криють: ЗСУ показали знищення "Байрактаром" ворожого БУКу (відео)

Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ.

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний показав, як за допомогою Байрактара було знищено ворожий БУК.

Техніку окупантів було розгромлено у Житомирській області.

Відповідне відео Залужний опублікував у Facebook.

"Байрактори у роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК у районі Малина Житомирської області.

Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!", — підписав він публікацію.

Нагадаємо, у Чернігівській області знищили танкову роту росіян разом із особовим складом.

Зазначимо, що за чотири неповні дні війни з Україною Росія втратила понад 4 тисячі солдатів і майже 2 тисячі одиниць військової техніки.

Оперативна інформація про все, що відбувається в Україні на 4-й день війни з Росією у матеріалі "Телеграфу": "Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)" .