Росіяни обстріляли будинки та дитячий садок: що відбувається у фронтовому Чернігові (відео)

Місто за ніч обстрілювали кілька разів, окупанти били в одну точку.

З початку доби 28 лютого Чернігів, який знаходиться за 70 кілометрів від білоруського кордону, кілька разів був обстріляний російською армією. Окупанти не соромилися завдавати ударів по житловому сектору.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, за ніч ворожа армія здійснювала обстріли Чернігова кілька разів, намагаючись поцілити в одну точку. Українські військові припускають, що окупанти пристрілювали по радіотелецентру.

За час цих обстрілів снаряди летіли у житловий сектор та пошкодили домівки цивільних.

Зазначається, що боєприпаси потрапили у багатоповерхівку, магазин на ринку та дитячий садок.

Зокрема, постраждали:

фундамент п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Реміснича, 55 з подальшим загорянням двох квартир на першому та другому поверсі. Пожежа ліквідована підрозділом ДСНС (5 осіб, 1 од. техніки);

будівля магазину на центральному ринку по вул. Ринкова, 1. Пожежа ліквідована підрозділом ДСНС на площі 70 м. кв;

будівля дитячого садка по вул. Реміснича, 53 з подальшим загорянням (на даний час підрозділи ДСНС до гасіння не залучені у зв’язку з продовженням обстрілів).

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Чернігів зазнав обстрілів з боку окупантів

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