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Під Охтиркою окупанти розстріляли машину з цивільними: подробиці від мера міста (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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На Сумщині окупанти напали на цивільних Новина оновлена 28 лютого 2022, 12:58
На Сумщині окупанти напали на цивільних

Неподалік Охтирки ворог відкрив вогонь по мирних мешканцях

У Сумській області неподалік міста Охтирка російські військові відкрили вогонь по легковому автомобілю, в якому їхали мирні люди. Машину окупанти забрали собі. Як передає "Телеграф", про це мер міста Охтирка Павло Кузьменко, який раніше заявив про розстріл мародерів, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, по дорозі в напрямку селища Чупахівка окупант на БТР розстріляв легкове авто ВАЗ 21099.

"Громадян викинули з автомобіля, самі (російські військові – ред.) пересіли туди і поїхали в сторону Чупахівки", — зазначає у ролику Кузьменко.

Також мер Охтирки закликав українців зберігати спокій, але не забувати про безпеку, адже війна продовжується.

Додамо, що 28 лютого ситуація у Сумах та регіоні залишається напруженою. За даними голови Сумської облдержадміністрації (військово-цивільної адміністрації) Дмитра Живицького, з усіх сторін до міста прямує ворожа техніка. Крім того, є загроза вуличних боїв. Тож влада закликає мешканців залишатися в безпечному місці будинку, подалі від вікон. Зокрема в Охтирці оголошено про повітряну тривогу.

Нагадаємо, Сумська область опинилася під атакою ворога з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на українські землі. Штурми довелося відбивати Конотопу, Охтирці та Сумам.

Теги:
#Сумська область #Охтирка #Війна
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