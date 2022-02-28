Під Охтиркою окупанти розстріляли машину з цивільними: подробиці від мера міста (відео)

Неподалік Охтирки ворог відкрив вогонь по мирних мешканцях

У Сумській області неподалік міста Охтирка російські військові відкрили вогонь по легковому автомобілю, в якому їхали мирні люди. Машину окупанти забрали собі. Як передає "Телеграф", про це мер міста Охтирка Павло Кузьменко, який раніше заявив про розстріл мародерів, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, по дорозі в напрямку селища Чупахівка окупант на БТР розстріляв легкове авто ВАЗ 21099.

"Громадян викинули з автомобіля, самі (російські військові – ред.) пересіли туди і поїхали в сторону Чупахівки", — зазначає у ролику Кузьменко.

Також мер Охтирки закликав українців зберігати спокій, але не забувати про безпеку, адже війна продовжується.

Додамо, що 28 лютого ситуація у Сумах та регіоні залишається напруженою. За даними голови Сумської облдержадміністрації (військово-цивільної адміністрації) Дмитра Живицького, з усіх сторін до міста прямує ворожа техніка. Крім того, є загроза вуличних боїв. Тож влада закликає мешканців залишатися в безпечному місці будинку, подалі від вікон. Зокрема в Охтирці оголошено про повітряну тривогу.

Нагадаємо, Сумська область опинилася під атакою ворога з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на українські землі. Штурми довелося відбивати Конотопу, Охтирці та Сумам.