Росія третю добу бомбить Волноваху і обстрілює автобуси для евакуації з "Градів"

У Волновасі вже 11 мирних жителів отримали поранення через обстріли окупантами

Ситуація у Волновасі залишається небезпечною, російські війська обстрілюють місто третю добу поспіль, але українські військові продовжують чинити опір. Тим часом мешканці опинилися на межі гуманітарної катастрофи, а евакуації заважають окупанти. Докладніше про те, що зараз відбувається у Волновасі – у матеріалі "Телеграфу".

Обстріл у Волновасі не припиняється. Снаряди потрапляють в будинки та об’єкти інфраструктури. Людям доводиться цілодобово сидіти у підвалах. Місто виявилося заблокованим через дії окупанта, у місцевих закінчується їжа та вода.

За словами нардепа Дмитра Лубінця, вже можна говорити, що Волноваха опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Відсутнє світло, вода, газ, а ще закінчилися медикаменти.

Як повідомляє голова Донецької обласної ВЦА Павло Кириленко, станом на ранок 28 лютого Волноваха з Маріуполем – найгарячіші точки регіону. Влада намагається організувати "зелений коридор", щоб евакуювати місцевих жителів. Крім того, необхідно поповнити продовольчі запаси. Проте евакуації заважає Росія.

Так, у понеділок, 28 лютого, евакуаційний транспорт не дістався Волновахи, бо його розстріляли російські військові з "Градів". Люди намагаються вибиратися самостійно.

"Представники обласної та районної влади чекають на жителів Волновахи в населеному пункті, назву якого людям повідомляють дзвінком представники місцевої влади, яких усі волновахці добре знають. Прохання дотримуватися лише їхніх інструкцій", — уточнив Кириленко.

За даними голови області, у Волновасі як мінімум 11 поранених мирних жителів.

Нагадаємо, Росія продовжує війну проти України. Як у невеликих, так і у великих містах нашої країни не зупиняються обстріли. У понеділок, 28 лютого, російські військові сильно обстріляли Харків: цілилися по спальних районах. Є жертви серед мирного населення.