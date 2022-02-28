Рус

Людей вивозять "зеленими коридорами", а армія продовжує знищувати ворога: яка ситуація довкола Херсона

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
441
Людей вивезли до Нової Каховки Новина оновлена 28 лютого 2022, 16:32
Людей вивезли до Нової Каховки

Евакуйовані населені пункти знаходяться у Бериславському районі

У Херсонській області, яка стала одним із регіонів вторгнення російських окупантів в Україну, частину населення евакуювали через "зелений коридор" крізь техніку противника.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Це мешканці Веселого та Козацького. Загалом у них жило сумарно понад 6 тисяч людей. Їх перевезли до Нової Каховки. Він зазначив, що перші 30 людей самі пішки дійшли до ГЕС, звідки їх направили до міста.

"Усього крізь колони окупантів пройде 6 автобусів із мирними жителями", — написав Лагута.

Люди розселялися у рідних та друзів, а частина – у гуртожитках закладів профтехосвіти. На черзі – евакуація мешканців Тягинки. Там точаться бойові дії. Ведуться переговори, не вирішено питання — куди везти людей — до Херсона чи Береслава. Як повідомив Лагута, для херсонців та мешканців області відкрили єдиний контакт центр:

  • 0501109107
  • 0552701361

Звертатися також можна в телеграм — https://t.me/gromadakherson.

На Херсонщині також готується евакуація Зеленівки, Рожнівки, Інженерного та населених пунктів біля них.

Південний напрямок — один з "гарячих" на фронтах боротьби з російськими окупантами.

Раніше "Телеграф" писав, що на Херсонщині у окупантів відібрали нове озброєння – зенітний комплекс "Панцир".

Теги:
#Росія #Херсонська область #Війна
Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС
Україна
Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС
Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС
Дата публікації
Категорія
Фото з останньої зустрічі Макрона та Путіна
Поки в Білорусі тривають переговори, Макрон зателефонував Путіну: що відомо
Дата публікації
Категорія
Київ та Москва таки почнуть діалог
У Білорусі продовжуються перші за час війни переговори України з Росією (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
У Харкові багато загиблих мирних жителів
Росіяни з "Градів" обстріляли житлові квартали Харкова — багато жертв серед мирного населення (відео)
Дата публікації
Категорія
Російський "Панцир"
Українські військові захопили новітню російську зброю: відео вже в мережі
Дата публікації
Категорія
Україна бореться на війні за мир у всій Європі
Україна подає заявку на членство у ЄС: деталі