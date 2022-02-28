Людей вивозять "зеленими коридорами", а армія продовжує знищувати ворога: яка ситуація довкола Херсона

Евакуйовані населені пункти знаходяться у Бериславському районі

У Херсонській області, яка стала одним із регіонів вторгнення російських окупантів в Україну, частину населення евакуювали через "зелений коридор" крізь техніку противника.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Це мешканці Веселого та Козацького. Загалом у них жило сумарно понад 6 тисяч людей. Їх перевезли до Нової Каховки. Він зазначив, що перші 30 людей самі пішки дійшли до ГЕС, звідки їх направили до міста.

"Усього крізь колони окупантів пройде 6 автобусів із мирними жителями", — написав Лагута.

Люди розселялися у рідних та друзів, а частина – у гуртожитках закладів профтехосвіти. На черзі – евакуація мешканців Тягинки. Там точаться бойові дії. Ведуться переговори, не вирішено питання — куди везти людей — до Херсона чи Береслава. Як повідомив Лагута, для херсонців та мешканців області відкрили єдиний контакт центр:

0501109107

0552701361

Звертатися також можна в телеграм — https://t.me/gromadakherson.

На Херсонщині також готується евакуація Зеленівки, Рожнівки, Інженерного та населених пунктів біля них.

Південний напрямок — один з "гарячих" на фронтах боротьби з російськими окупантами.

Раніше "Телеграф" писав, що на Херсонщині у окупантів відібрали нове озброєння – зенітний комплекс "Панцир".