Людей вивозять "зеленими коридорами", а армія продовжує знищувати ворога: яка ситуація довкола Херсона
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Евакуйовані населені пункти знаходяться у Бериславському районі
У Херсонській області, яка стала одним із регіонів вторгнення російських окупантів в Україну, частину населення евакуювали через "зелений коридор" крізь техніку противника.
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Це мешканці Веселого та Козацького. Загалом у них жило сумарно понад 6 тисяч людей. Їх перевезли до Нової Каховки. Він зазначив, що перші 30 людей самі пішки дійшли до ГЕС, звідки їх направили до міста.
"Усього крізь колони окупантів пройде 6 автобусів із мирними жителями", — написав Лагута.
Люди розселялися у рідних та друзів, а частина – у гуртожитках закладів профтехосвіти. На черзі – евакуація мешканців Тягинки. Там точаться бойові дії. Ведуться переговори, не вирішено питання — куди везти людей — до Херсона чи Береслава. Як повідомив Лагута, для херсонців та мешканців області відкрили єдиний контакт центр:
- 0501109107
- 0552701361
Звертатися також можна в телеграм — https://t.me/gromadakherson.
На Херсонщині також готується евакуація Зеленівки, Рожнівки, Інженерного та населених пунктів біля них.
Південний напрямок — один з "гарячих" на фронтах боротьби з російськими окупантами.
Раніше "Телеграф" писав, що на Херсонщині у окупантів відібрали нове озброєння – зенітний комплекс "Панцир".