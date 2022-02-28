Вгатили по повній: на Сумщині знищено близько сотні одиниць російської техніки (відео)

Українська армія отримала ще одну величезну перемогу

Російські військовослужбовці, які вже протягом кількох діб не залишали в спокої жителів Сумської області, частково ліквідовані. Зокрема, колона техніки поблизу містечка Лебедин, по якій ЗСУ нанесли прицільний удар з повітря.

Відеозаписом влучання поділився очільник Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, були розбито близько сотні одиниць техніки російського окупанта. Як повідомляє місцева влада Лебединщини, наші захисники використали для операції безпілотник "Байрактар".

"Знищені 96 танків та 20 систем "Град", — відзвітував очільник Лебединської ОТГ Олександр Бакликов.

Також є інформація про вісім "полеглих" бензовозів противника.

Цивільного населення поруч із місцем удара не було.

Наразі в цьому регіоні, за інформацією "Телеграфа", ще лишаються окремі групи російських військовослужбовців, однак їхня чисельність значно скоротилася.

Зазначимо, що перед цим "Байрактар" також успішно ліквідував російський "Бук" на Київщині. Жодні окупаційни системи протиповітряної оборони росіянам не допомогли.

Крім цього "Телеграф" писав про те, скільки збитих російських літаків знаходиться на рахунку знаменитого "київського привида" станом на 28 лютого.