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Ювелірна робота: українські Bayraktar знищують техніку окупантів (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Українські Bayraktar Новина оновлена 01 березня 2022, 09:46
Українські Bayraktar

Наша авіація зупиняє техніку супротивника

Українська армія мужньо обороняється від російських загарбників уже шостий день. Одні з тих, хто вартує — українські льотчики.

Головком збройних сил України Валерій Залужний опублікував ефектне відео, як БПЛА Bayraktar TB2 знищив два зенітно-ракетні комплекси "Бук" та один танк РФ.

Також українські воїни у небі під час авіанальоту на Васильків та Бровари збили два літаки загарбників. Ще три — "зняли" зенітки. Під Києвом український "Бук" збив ворожий вертоліт і крилату ракету.

Окрім цього українські штурмовики у Київській та Житомирській областях ракетно-бомбовими ударами вразили колону бронетехніки та солдатів, а на Чернігівщині та біля Бердянська чотири рази бомбардувальники завдавали ударів по танкам, машинам та паливним колонам супротивника.

Раніше під Києвом була помічена колона техніки ворога завдовжки 27 км.

Ранок 1 березня розпочався у Харкові з бомбардування центру міста. Як писав "Телеграф", одна ракета влучила біля обласної адміністрації на центральній площі Харкова. Кількість жертв та постраждалих невідома — у місті вже не було комендантської години.

Теги:
#Україна #Війна #Bayraktar TB2
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