Ювелірна робота: українські Bayraktar знищують техніку окупантів (відео)
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Наша авіація зупиняє техніку супротивника
Українська армія мужньо обороняється від російських загарбників уже шостий день. Одні з тих, хто вартує — українські льотчики.
Головком збройних сил України Валерій Залужний опублікував ефектне відео, як БПЛА Bayraktar TB2 знищив два зенітно-ракетні комплекси "Бук" та один танк РФ.
Також українські воїни у небі під час авіанальоту на Васильків та Бровари збили два літаки загарбників. Ще три — "зняли" зенітки. Під Києвом український "Бук" збив ворожий вертоліт і крилату ракету.
Окрім цього українські штурмовики у Київській та Житомирській областях ракетно-бомбовими ударами вразили колону бронетехніки та солдатів, а на Чернігівщині та біля Бердянська чотири рази бомбардувальники завдавали ударів по танкам, машинам та паливним колонам супротивника.
Раніше під Києвом була помічена колона техніки ворога завдовжки 27 км.
Ранок 1 березня розпочався у Харкові з бомбардування центру міста. Як писав "Телеграф", одна ракета влучила біля обласної адміністрації на центральній площі Харкова. Кількість жертв та постраждалих невідома — у місті вже не було комендантської години.
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