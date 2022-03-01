"300 доларів за голову": в Чернігові оголосили "полювання" на техніку та солдатів РФ

На Чернігівщині місцеве населення закликали знищувати військову техніку російської армії. У разі "розправи" над танками чи іншим бойовим транспортом у обласному центрі мер Владислав Артошенко пообіцяв виплатити значні грошові премії.

Про це стало відомо із його свіжого відеозвернення до земляків.

За словами чиновника, окупанти всіляко намагаються дістатися обласного центру. Військові і тероборона роблять все від них залежне, але часом допомога від місцевого населення їм також не завадить.

"Де ви можете і чим ви можете, робіть все, щоб не допустити російську військову техніку, паливні матеріали, зброю, російських солдат, щоб вони не просувалися далі. В першу чергу це стосується північних регіонів", — підкреслив Атрошенко.

Також він зазначив, що у разі прориву до Чернігова кожен, хто буде знищувати ворога, отримає фінансову винагороду.

Відтак за спалений БТР можна отримати 150 тисяч гривень, бойову машину піхоти — 200 тисяч гривень, а танк оцінили у 250 тисяч гривень.

"Платять" і за особовий склад. Солдатів армії РФ, яких вбили чи забрали в полон, оцінили в "300 умовних одиниць за голову".

При цьому варто зазначити, що наразі всі виїзди з Чернігова є замінованими. Тому влада попереджає, що цивільному населенню варто залишатися вдома або в укриттях.

Зазначимо, що Чернігів — не єдине місто, яке виступило з подібною ініціативою. Раніше "оплатити" знешкодженого загарбника пообіцяли в Рівному — по 50 доларів за особу.

Також українська влада в цілому пропонує росіянам добровільно складати зброю, аби мати можливість повернутися додому живими. За кожну ж "здану" на зберігання ЗСУ одиницю техніки можна отримати до 5 млн рублів.