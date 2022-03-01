На війні з Росією відбувся перший обмін: відео потрапило в мережу
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Окупантам віддали одного їх офіцера.
У Сумській області відбувся перший з початку російського вторгнення в Україну обмін полоненими. Окупантам повернули одного офіцера військової поліції в обмін на п'ятьох українських бійців територіальної оборони.
Про це у вівторок, 1 березня, повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
З полону окупантів визволили п'ятьох бійців територіальної оборони:
- Квітченка Дмитра Олеговича, 1985 року народження, м. Тростянець.
- Позняка Валерія Семеновича, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району.
- Мокренко Ігоря Володимировича, 1969 року народження.
- Фролкова Андрія В’ячеславовича, 1964 року народження, Суми.
- Солонара Олега Вікторовича, 1974 року народження, Суми.
Наших воїнів повернули в обмін на російського офіцера військової поліції Нікітіна Юрія Олександровича, 1997 року народження з міста Омськ.
Нагадаємо, що за шість днів вторгнення в Україну російські окупанти втратили понад 5 тисяч особового складу, а ще 200 бойовиків РФ були взяті у полон. Також ми писали, що "Привид Києва" знищив вже 20 російських літаків.
Раніше "Телеграф" публікував відео, як українські військовослужбовці розносять техніку росіян.
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