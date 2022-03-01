На війні з Росією відбувся перший обмін: відео потрапило в мережу

Окупантам віддали одного їх офіцера.

У Сумській області відбувся перший з початку російського вторгнення в Україну обмін полоненими. Окупантам повернули одного офіцера військової поліції в обмін на п'ятьох українських бійців територіальної оборони.

Про це у вівторок, 1 березня, повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

З полону окупантів визволили п'ятьох бійців територіальної оборони:

Квітченка Дмитра Олеговича, 1985 року народження, м. Тростянець.

Позняка Валерія Семеновича, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району.

Мокренко Ігоря Володимировича, 1969 року народження.

Фролкова Андрія В’ячеславовича, 1964 року народження, Суми.

Солонара Олега Вікторовича, 1974 року народження, Суми.

Наших воїнів повернули в обмін на російського офіцера військової поліції Нікітіна Юрія Олександровича, 1997 року народження з міста Омськ.

Нагадаємо, що за шість днів вторгнення в Україну російські окупанти втратили понад 5 тисяч особового складу, а ще 200 бойовиків РФ були взяті у полон. Також ми писали, що "Привид Києва" знищив вже 20 російських літаків.

Раніше "Телеграф" публікував відео, як українські військовослужбовці розносять техніку росіян.