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Повільне самогубство: окупанти, що зайшли в зону ЧАЕС, піддаються опроміненню

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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ЧАЕС Новина оновлена 01 березня 2022, 18:50
ЧАЕС

Безперечно будуть наслідки.

Російські окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС, під час повномасштабного наступу на Україну зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення.

Про це повідомлять у МВС України.

"Знаходячись у зоні відчуження зараз та вочевидь не володіючи навичками із забезпечення особистої безпеки під час роботи на радіоактивно забрудненій території, загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань.

Невігластво та нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами та конвенціями часто призводять до прикрого самогубства", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо що окупанти росії захопили Чорнобильську атомну станцію 24 лютого. Війська РФ просувалися до об'єкту через зону відчуження, де пізніше, вздовж імовірних напрямків їхнього просування був зафіксований підвищений рівень радіаційного забруднення.

Як повідомлялося, однією з причин цього міг бути радіаційний пил, що піднімався внаслідок проходу техніки та особового складу армії РФ вздовж окремих ділянок зони відчуження, де є осередки підвищеного рівня радіації.

Зазначимо, у вівторок увечері росіяни завдали удару по телевежі, розташованій в районі станції метро "Дорогожичі" у Києві.

Теги:
#Росія #Радіація #ЧАЕС
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